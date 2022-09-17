https://sputnikarabic.ae/20220917/صحيفة-نشوب-حرب-نووية-بين-روسيا-والناتو-قد-يؤدي-إلى-مقتل-5-مليارات-شخص-1067868427.html
صحيفة: نشوب حرب نووية بين روسيا والناتو قد يؤدي إلى مقتل 5 مليارات شخص
صحيفة: نشوب حرب نووية بين روسيا والناتو قد يؤدي إلى مقتل 5 مليارات شخص
يعتقد الأستاذ المساعد في جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، أليكس غليزر، أنه في حالة نشوب حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيموت ما... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:22+0000
2022-09-17T13:22+0000
2022-09-17T13:22+0000
العالم
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وقال الخبير لصحيفة "نيوزويك": "تبادل الضربات النووية سيكون له عواقب وخيمة"، مشيرًا إلى أن "نحو 90 مليون شخص سيموتون في أول ساعتين".عندها سيواجه المجتمع انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسيؤدي الشتاء النووي إلى تفاقم الكارثة التي قد تقتل ما يصل إلى 80% من البشرية.في وقت سابق، صرح الكرملين مرارا وتكرارا أن روسيا ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع اندلاع حرب نووية، حيث لا يمكن أن يكون هناك رابحون فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: نشوب حرب نووية بين روسيا والناتو قد يؤدي إلى مقتل 5 مليارات شخص
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يعتقد الأستاذ المساعد في جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، أليكس غليزر، أنه في حالة نشوب حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيموت ما يصل إلى خمسة مليارات شخص.
وقال الخبير لصحيفة "نيوزويك": "تبادل الضربات النووية سيكون له عواقب وخيمة
"، مشيرًا إلى أن "نحو 90 مليون شخص سيموتون في أول ساعتين".
عندها سيواجه المجتمع انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسيؤدي الشتاء النووي إلى تفاقم الكارثة التي قد تقتل ما يصل إلى 80% من البشرية.
في وقت سابق، صرح الكرملين مرارا وتكرارا أن روسيا ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع اندلاع حرب نووية، حيث لا يمكن أن يكون هناك رابحون فيها.