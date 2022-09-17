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https://sputnikarabic.ae/20220917/عبد-الله-بن-زايد-يزور-متحف-تل-أبيب-للفنون-ويؤكد-أنه-يدعو-لقيم-التسامح-بين-الشعوب-1067884237.html
عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب
عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب
أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان بمتحف تل أبيب للفنون الذي زاره مساء اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:29+0000
2022-09-17T20:29+0000
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وأكد ابن زايد أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور.وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن "الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".ولفت إلى أن "هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في القطاع الثقافي وما يزخر به من مجالات متنوعة".ويزور عبد الله بن زايد إسرائيل حاليا بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220916/وزير-الخارجية-الإماراتي-من-إسرائيل-نحن-نبني-مستقبلا-أكثر-إشراقا-معا-بعد-الاتفاق-الإبراهيمي-1067812148.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب

20:29 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان بمتحف تل أبيب للفنون الذي زاره مساء اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل.
وأكد ابن زايد أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور.
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن "الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
وزير الخارجية الإماراتي من إسرائيل: نحن نبني مستقبلا أكثر إشراقا معا بعد الاتفاق الإبراهيمي
أمس, 08:43 GMT
ولفت إلى أن "هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في القطاع الثقافي وما يزخر به من مجالات متنوعة".
ويزور عبد الله بن زايد إسرائيل حاليا بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.
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