https://sputnikarabic.ae/20220917/عبد-الله-بن-زايد-يزور-متحف-تل-أبيب-للفنون-ويؤكد-أنه-يدعو-لقيم-التسامح-بين-الشعوب-1067884237.html
عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب
عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب
أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان بمتحف تل أبيب للفنون الذي زاره مساء اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T20:29+0000
2022-09-17T20:29+0000
2022-09-17T20:29+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/69/1043306927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1780a9b7d2482b67c6408fb71349e034.jpg
وأكد ابن زايد أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور.وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن "الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".ولفت إلى أن "هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في القطاع الثقافي وما يزخر به من مجالات متنوعة".ويزور عبد الله بن زايد إسرائيل حاليا بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220916/وزير-الخارجية-الإماراتي-من-إسرائيل-نحن-نبني-مستقبلا-أكثر-إشراقا-معا-بعد-الاتفاق-الإبراهيمي-1067812148.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104330/69/1043306927_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6389e24c967507891b98b59e414ad97f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب
تابعنا عبر
أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان بمتحف تل أبيب للفنون الذي زاره مساء اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل.
وأكد ابن زايد أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور.
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
، إلى أن "الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".
ولفت إلى أن "هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في القطاع الثقافي وما يزخر به من مجالات متنوعة".
ويزور عبد الله بن زايد إسرائيل حاليا بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.