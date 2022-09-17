https://sputnikarabic.ae/20220917/عبد-الله-بن-زايد-يزور-متحف-تل-أبيب-للفنون-ويؤكد-أنه-يدعو-لقيم-التسامح-بين-الشعوب-1067884237.html

عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب

عبد الله بن زايد يزور متحف تل أبيب للفنون ويؤكد أنه يدعو لقيم التسامح بين الشعوب

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان بمتحف تل أبيب للفنون الذي زاره مساء اليوم في إطار زيارته الرسمية إلى إسرائيل. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

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وأكد ابن زايد أن متحف تل أبيب للفنون يعكس ما تشهده الحركة الفنية والثقافية في إسرائيل من نمو وتطور.وأشار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إلى أن "الفنون تؤدي رسالة سامية في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب".ولفت إلى أن "هناك آفاقا واعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في القطاع الثقافي وما يزخر به من مجالات متنوعة".ويزور عبد الله بن زايد إسرائيل حاليا بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق أبراهام بين الإمارات وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20220916/وزير-الخارجية-الإماراتي-من-إسرائيل-نحن-نبني-مستقبلا-أكثر-إشراقا-معا-بعد-الاتفاق-الإبراهيمي-1067812148.html

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