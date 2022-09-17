https://sputnikarabic.ae/20220917/غوتيريش-يؤكد-العمل-على-إزالة-العقبات-أمام-تصدير-المواد-الغذائية-والأسمدة-الروسية-1067853527.html
غوتيريش يؤكد العمل على إزالة العقبات أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية
غوتيريش يؤكد العمل على إزالة العقبات أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العمل جار لإزالة العقبات التي تعترض الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:31+0000
2022-09-17T07:31+0000
2022-09-17T07:31+0000
العالم
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واشنطن- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية التي نعتبرها الآن أداة أساسية للغاية لمواجهة أزمة السوق في الأسمدة، نحن نعمل بجد لتهيئة الظروف لإزالة جميع العقبات التي لا تزال قائمة أمام هذه الصادرات".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
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العالم
غوتيريش يؤكد العمل على إزالة العقبات أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العمل جار لإزالة العقبات التي تعترض الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.
واشنطن- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية التي نعتبرها الآن أداة أساسية للغاية لمواجهة أزمة السوق في الأسمدة، نحن نعمل بجد لتهيئة الظروف لإزالة جميع العقبات التي لا تزال قائمة أمام هذه الصادرات".
وأكد غوتيريش أنه "أجرى اتصالات مكثفة، هذا الأسبوع، مع زعماء الاتحاد الأوروبي ويأمل أن يكون هناك تغيير إيجابي فيما يتعلق بإمكانية تداول الحبوب والأسمدة الروسية دون عوائق".
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول
، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.