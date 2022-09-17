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https://sputnikarabic.ae/20220917/غوتيريش-يتوقع-لقاء-الرئيس-الأمريكي-لمناقشة-قضايا-الغذاء-والطاقة-والمناخ-1067858779.html
غوتيريش يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي لمناقشة قضايا الغذاء والطاقة والمناخ
غوتيريش يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي لمناقشة قضايا الغذاء والطاقة والمناخ
توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش اجتماع الجمعية العامة الأسبوع الجاري، لمناقشة قضايا المناخ... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T09:58+0000
2022-09-17T09:58+0000
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من المرجح أن اجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل".وكان بايدن، قرر أمس، منح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار.وقال بايدن في بيان أمس الجمعة إنه "سيتم تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الخميس، أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20220917/غوتيريش-يؤكد-العمل-على-إزالة-العقبات-أمام-تصدير-المواد-الغذائية-والأسمدة-الروسية-1067853527.html
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غوتيريش يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي لمناقشة قضايا الغذاء والطاقة والمناخ

09:58 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش اجتماع الجمعية العامة الأسبوع الجاري، لمناقشة قضايا المناخ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حول العالم بسبب الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "من المرجح أن اجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف أنه "من المخطط مناقشة القضايا الرئيسية المطروحة الآن على أجندة الشؤون العالمية.. سنناقش النزاعات في أجزاء مختلفة من العالم، وسنناقش المناخ، والزيادة المتسارعة لأسعار الغذاء والطاقة بعد الحرب في أوكرانيا".

وكان بايدن، قرر أمس، منح أوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار.
وقال بايدن في بيان أمس الجمعة إنه "سيتم تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
غوتيريش يؤكد العمل على إزالة العقبات أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية
07:31 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الخميس، أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.
إلى ذلك، تواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية السكان، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
كما تهدف العملية إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها؛ فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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