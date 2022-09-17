https://sputnikarabic.ae/20220917/غوتيريش-يشير-للقاء-مع-لافروف-خلال-اجتماعات-الأمم-المتحدة-لمناقشة-اتفاقية-تصدير-الحبوب-1067853186.html
غوتيريش يشير للقاء مع لافروف خلال اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب
غوتيريش يشير للقاء مع لافروف خلال اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيلتقي بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:11+0000
2022-09-17T07:11+0000
2022-09-17T07:11+0000
العالم
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، حول اللقاء مع لافروف، إنه "لا يزال جدول أعمالي يعاد تشكيله، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبرك به هو أننا سنلتقي بالطبع خلال اجتماعات الأمم المتحدة".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غوتيريش يشير للقاء مع لافروف خلال اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيلتقي بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الجاري، ولكن لا تاريخ محدد.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، حول اللقاء مع لافروف، إنه "لا يزال جدول أعمالي يعاد تشكيله، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبرك به هو أننا سنلتقي بالطبع خلال اجتماعات الأمم المتحدة".
وقال غوتيريش إنه "سيناقش مع لافروف الأمور المتعلقة بأوكرانيا، واتفاقية تصدير الحبوب وعلى وجه التحديد القضايا المتعلقة بالصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة".
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول
، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/فبراير الماضي.