https://sputnikarabic.ae/20220917/في-ظل-جهود-حماس-المبذولة-لاستعادة-العلاقات-مع-السعودية-والأردن-ما-مصير-المصالحة-بينهم؟-1067867549.html

في ظل جهود "حماس" المبذولة لاستعادة العلاقات مع السعودية والأردن... ما مصير "المصالحة" بينهم؟

في ظل جهود "حماس" المبذولة لاستعادة العلاقات مع السعودية والأردن... ما مصير "المصالحة" بينهم؟

في تصريحات خاصة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، قال إن الحركة تبذل جهودا لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T13:10+0000

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في ظل جهود حماس المبذولة لاستعادة العلاقات مرة أخرى مع السعودية والأردن.. ما مصير العلاقات بينهم؟ في ظل جهود حماس المبذولة لاستعادة العلاقات مرة أخرى مع السعودية والأردن.. ما مصير العلاقات بينهم؟

ولفت إلى أن هناك جهات تعيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركته تحافظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف العربية والدولية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من هذه الدول.ووجه هنية الاتهام لجهات من "فتح" وأخرى خارجية بأنها تعيق ملف المصالحة، لافتا إلى أن الجزائر تعمل على جمع الفصائل الفلسطينية لديها قبل القمة العربية، كما اتهم جهات غربية لم يسمها بأنها حاولت ثني "حماس" عن القدوم إلى العاصمة الروسية موسكو.وتابع: "وهذا الخطاب يعني أن حماس ليست معنية بسياسات الإخوان المسلمين لا على المستوى العربي ولا على المستوى الدولي، والدليل على ذلك البيان الذي صدر منذ يومين بشأن العلاقة مع سوريا، في إشارة إلى أن حماس بدأت تتخذ مسارا وطنيا فلسطينيا بشكل مستقل عن ما يجري على ساحة الإسلام السياسي"، وأضاف أنه "يمكن لحماس أن تقدم بعض التنازلات بالتوازي مع السياسة التي تنتهجها حاليا حتى يمكن بناء شراكة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام".وأضاف أن "حركة حماس أدركت الخطأ الاستراتيجي التي وقعت فيه، وهو توجهها نحو إيران ومعاداتها المحور العربي المهم والأكثر دعما للقضية الفلسطينية، والذي لا يريد غير عودة فلسطين كدولة مستقلة وفق القرارات الدولية التي أعلنت عنها السعودية، لذلك أدركت حماس خطأها التي وقعت فيه واتجهت الآن لتصحيح المسار وإصلاح الأخطاء التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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