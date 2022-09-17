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قطر تكشف موعد صدور تأشيرات الدخول لمشجعي المونديال
قطر تكشف موعد صدور تأشيرات الدخول لمشجعي المونديال
كشفت السلطات القطرية عن موعد استخراج تأشيرات الدخول للجماهير التي ستحضر إلى البلاد من أجل متابعة فعاليات المونديال. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:00+0000
2022-09-17T10:00+0000
أخبار قطر اليوم
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وحسب تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أكد سعيد علي الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" الرقمية، أن الجماهير التي تمت الموافقة على حصولهم على بطاقة هيّا لدخول البلاد من أجل متابعة المونديال سوف يتمكنون من استخراجها رسميا بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وقال: "في بداية الشهر العاشر سيتم إرسال جميع تأشيرات الدخول إلى أصحابها"، لكن المسؤول القطري استدرك مؤكدا أن استخراج التأشيرة لا يعني الدخول، وإنما سوف يسمح بالدخول إلى قطر لحاملي تلك التأشيرات "بداية شهر نوفمبر المقبل".وتحدث الكواري عن آليات تحديد أماكن المقاعد المخصصة للأشخاص الذين اشتروا تذاكر لحضور مباريات المونديال، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور سيتم حسمها في أول أكتوبر المقبل.وفي سياق آخر، أكد خالد الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال باتحاد كرة القدم أن يوم 2 أكتوبر المقبل سيشهد أول مران مفتوح لمنتخب قطر الوطني وسيسمح لجماهير العنابي بالحضور.
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

قطر تكشف موعد صدور تأشيرات الدخول لمشجعي المونديال

10:00 GMT 17.09.2022
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
شعار مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© NASEEM ZEITOON
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كشفت السلطات القطرية عن موعد استخراج تأشيرات الدخول للجماهير التي ستحضر إلى البلاد من أجل متابعة فعاليات المونديال.
وحسب تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أكد سعيد علي الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" الرقمية، أن الجماهير التي تمت الموافقة على حصولهم على بطاقة هيّا لدخول البلاد من أجل متابعة المونديال سوف يتمكنون من استخراجها رسميا بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال: "في بداية الشهر العاشر سيتم إرسال جميع تأشيرات الدخول إلى أصحابها"، لكن المسؤول القطري استدرك مؤكدا أن استخراج التأشيرة لا يعني الدخول، وإنما سوف يسمح بالدخول إلى قطر لحاملي تلك التأشيرات "بداية شهر نوفمبر المقبل".
وتحدث الكواري عن آليات تحديد أماكن المقاعد المخصصة للأشخاص الذين اشتروا تذاكر لحضور مباريات المونديال، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور سيتم حسمها في أول أكتوبر المقبل.
وفي سياق آخر، أكد خالد الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال باتحاد كرة القدم أن يوم 2 أكتوبر المقبل سيشهد أول مران مفتوح لمنتخب قطر الوطني وسيسمح لجماهير العنابي بالحضور.
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