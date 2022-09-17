قطر تكشف موعد صدور تأشيرات الدخول لمشجعي المونديال
© NASEEM ZEITOONشعار مونديال قطر 2022
© NASEEM ZEITOON
كشفت السلطات القطرية عن موعد استخراج تأشيرات الدخول للجماهير التي ستحضر إلى البلاد من أجل متابعة فعاليات المونديال.
وحسب تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أكد سعيد علي الكواري المدير التنفيذي لمنصة "هيّا" الرقمية، أن الجماهير التي تمت الموافقة على حصولهم على بطاقة هيّا لدخول البلاد من أجل متابعة المونديال سوف يتمكنون من استخراجها رسميا بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
سعيد علي الكواري يوضح آلية تحديد مقاعد الجماهير في الملاعب أثناء مباريات #كأس_العالم #قطر2022 pic.twitter.com/LfuOHn9mdL— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 16, 2022
وقال: "في بداية الشهر العاشر سيتم إرسال جميع تأشيرات الدخول إلى أصحابها"، لكن المسؤول القطري استدرك مؤكدا أن استخراج التأشيرة لا يعني الدخول، وإنما سوف يسمح بالدخول إلى قطر لحاملي تلك التأشيرات "بداية شهر نوفمبر المقبل".
وتحدث الكواري عن آليات تحديد أماكن المقاعد المخصصة للأشخاص الذين اشتروا تذاكر لحضور مباريات المونديال، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور سيتم حسمها في أول أكتوبر المقبل.
خالد الكواري مدير ادارة التسويق والاتصال باتحاد كرة القدم : سيكون هناك تدريبات مفتوحة لمنتخبنا الوطني ضمن خطة لدعم اللاعبين والتواصل مع جماهير العنابي الذي ننتظر دعمهم وتشجيعهم في مونديال #قطر2022 pic.twitter.com/WDU6snN5Wj— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 17, 2022
وفي سياق آخر، أكد خالد الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال باتحاد كرة القدم أن يوم 2 أكتوبر المقبل سيشهد أول مران مفتوح لمنتخب قطر الوطني وسيسمح لجماهير العنابي بالحضور.