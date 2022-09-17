https://sputnikarabic.ae/20220917/قطر-نسعى-لمشاركة-فعالة-في-اجتماعات-الأمم-المتحدة-1067875533.html
قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة
قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة
قال مستشار وزير الخارجية القطري ماجد الأنصاري، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:14+0000
2022-09-17T16:14+0000
2022-09-17T16:28+0000
أخبار قطر اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067628422_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_33fd534eb68495b9d64987ea2c09f274.jpg
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري أن المسؤولين في بلاده سيعقدون اجتماعات مع نظرائهم من مختلف الدول.وأوضح المسؤول القطري أن هذه الاجتماعات سوف تناقش سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية.وأشار إلى أن قطر سوف تطلق على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة "النساء في مناطق النزاع".وينظم صندوق قطر للتنمية، هذه المبادرة بهدف دعم وتمكين دور المرأة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر.يذكر أن الدورة السابعة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تختتم أعمالها بعقد جلسة عامة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220917/قطر-تكشف-موعد-صدور-تأشيرات-الدخول-لمشجعي-المونديال--1067858927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067628422_41:0:1349:981_1920x0_80_0_0_40af84b1163d28bc3565c6e7de8b1833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة
قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة
16:14 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
قال مستشار وزير الخارجية القطري ماجد الأنصاري، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"
عن الأنصاري أن المسؤولين في بلاده سيعقدون اجتماعات مع نظرائهم من مختلف الدول.
وأوضح المسؤول القطري أن هذه الاجتماعات سوف تناقش سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قطر سوف تطلق على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
، مبادرة "النساء في مناطق النزاع".
وينظم صندوق قطر للتنمية، هذه المبادرة بهدف دعم وتمكين دور المرأة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر.
يذكر أن الدورة السابعة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تختتم أعمالها بعقد جلسة عامة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.