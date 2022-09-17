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قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة
قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة
قال مستشار وزير الخارجية القطري ماجد الأنصاري، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T16:14+0000
2022-09-17T16:28+0000
أخبار قطر اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري أن المسؤولين في بلاده سيعقدون اجتماعات مع نظرائهم من مختلف الدول.وأوضح المسؤول القطري أن هذه الاجتماعات سوف تناقش سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية.وأشار إلى أن قطر سوف تطلق على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة "النساء في مناطق النزاع".وينظم صندوق قطر للتنمية، هذه المبادرة بهدف دعم وتمكين دور المرأة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر.يذكر أن الدورة السابعة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تختتم أعمالها بعقد جلسة عامة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220917/قطر-تكشف-موعد-صدور-تأشيرات-الدخول-لمشجعي-المونديال--1067858927.html
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أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار قطر اليوم, منظمة الأمم المتحدة

قطر: نسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الأمم المتحدة

16:14 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال مستشار وزير الخارجية القطري ماجد الأنصاري، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الأنصاري أن المسؤولين في بلاده سيعقدون اجتماعات مع نظرائهم من مختلف الدول.
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وأوضح المسؤول القطري أن هذه الاجتماعات سوف تناقش سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قطر سوف تطلق على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة "النساء في مناطق النزاع".
وينظم صندوق قطر للتنمية، هذه المبادرة بهدف دعم وتمكين دور المرأة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر.
يذكر أن الدورة السابعة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، تختتم أعمالها بعقد جلسة عامة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.
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