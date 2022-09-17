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https://sputnikarabic.ae/20220917/كوريا-الشمالية-تعقد-أول-اجتماع-وطني-للمسؤولين-القضائيين-منذ-5-سنوات-1067868061.html
كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع وطني للمسؤولين القضائيين منذ 5 سنوات
كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع وطني للمسؤولين القضائيين منذ 5 سنوات
عقدت كوريا الشمالية أول مؤتمر وطني للمسؤولين القضائيين منذ 5 سنوات.‏ 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:15+0000
2022-09-17T13:15+0000
كوريا الشمالية
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وعقد الاجتماع في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بغرض مناقشة سبل دعم القوانين الاشتراكية في البلاد، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وانطلق المؤتمر الوطني السابع للموظفين القضائيين في بيونغ يانغ، يوم الأربعاء الماضي، واستمر لمدة يومين، وحضره كبار المسؤولين، مثل رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تشوي ريونغ هاي.وكانت آخر جلسة للمؤتمر الوطني للمسؤولين القضائيين في كوريا الشمالية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، بعث برسالة إلى الاجتماع، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها.وخلال الاجتماع، تم تحليل ومراجعة العمل القضائي للدولة خلال السنوات الخمس الماضية منذ المؤتمر السادس، وتمت مناقشة السبل العملية لتحسين وتعزيز التقيد الحالي بالقوانين الاشتراكية.
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كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية, العالم

كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع وطني للمسؤولين القضائيين منذ 5 سنوات

13:15 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
أعلام كوريا الشمالية
© AFP 2022 / Ed Jones
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عقدت كوريا الشمالية أول مؤتمر وطني للمسؤولين القضائيين منذ 5 سنوات.‏
وعقد الاجتماع في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بغرض مناقشة سبل دعم القوانين الاشتراكية في البلاد، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وانطلق المؤتمر الوطني السابع للموظفين القضائيين في بيونغ يانغ، يوم الأربعاء الماضي، واستمر لمدة يومين، وحضره كبار المسؤولين، مثل رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تشوي ريونغ هاي.
وكانت آخر جلسة للمؤتمر الوطني للمسؤولين القضائيين في كوريا الشمالية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017.
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، بعث برسالة إلى الاجتماع، لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها.
وخلال الاجتماع، تم تحليل ومراجعة العمل القضائي للدولة خلال السنوات الخمس الماضية منذ المؤتمر السادس، وتمت مناقشة السبل العملية لتحسين وتعزيز التقيد الحالي بالقوانين الاشتراكية.
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