مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو
13:43 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيرلينغ هالاند
© AFP 2022 / THOMAS COEX
حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره ولفرهامبتون، بنتيجة (3-0) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح جاك غريليش أهداف مانشستر سيتي بعد مرور 55 ثانية من بداية المباراة.
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) September 17, 2022
⚽️ | وولـفـرهـامـبـتـون 0 × 1 مـان سـيتي
🎯 | هدف جاك غريليش .#ولفرهامبتون_مانشستر_سيتي#WOLMCI #الدوري_الانجليزي
pic.twitter.com/oEerMSBa5m
وفي الدقيقة 16 أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني.
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) September 17, 2022
⚽️ | وولـفـرهـامـبـتـون 0 × 2 مـان سـيتي
🎯 | هدف ايرلينغ هالاند .#ولفرهامبتون_مانشستر_سيتي#WOLMCI #الدوري_الانجليزي
pic.twitter.com/ife1vSG6h2
واختتم فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) September 17, 2022
⚽️ | وولـفـرهـامـبـتـون 0 × 3 مـان سـيتي
🎯 | هدف فودين #WOLMCI #مانشستر_سيتي_ولفرهامبتون
🚨 جميع الاهداف منقوله سناب 👇⤵️⬇️https://t.co/U9IQVD8B4y
pic.twitter.com/FZYtuDumKC
بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.
رقم يحدث لأول مرة في تاريخ البريميرليغ
بعد هدفه اليوم، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول 4 مباريات له خارج ملعبه في المسابقة.
وكان هالاند قد توج بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 8 أهداف في 5 مباريات في البطولة.