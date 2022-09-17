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https://sputnikarabic.ae/20220917/مانشستر-سيتي-يفوز-على-ولفرهامبتون-بنتيجة-3-0-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1067869546.html
مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو
مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره ولفرهامبتون، بنتيجة (3-0) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:43+0000
2022-09-17T13:44+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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افتتح جاك غريليش أهداف مانشستر سيتي بعد مرور 55 ثانية من بداية المباراة.وفي الدقيقة 16 أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني.واختتم فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.رقم يحدث لأول مرة في تاريخ البريميرليغبعد هدفه اليوم، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول 4 مباريات له خارج ملعبه في المسابقة.وكان هالاند قد توج بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 8 أهداف في 5 مباريات في البطولة.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

13:43 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره ولفرهامبتون، بنتيجة (3-0) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح جاك غريليش أهداف مانشستر سيتي بعد مرور 55 ثانية من بداية المباراة.
وفي الدقيقة 16 أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني.
واختتم فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.
بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتاً برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.

رقم يحدث لأول مرة في تاريخ البريميرليغ

بعد هدفه اليوم، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفا على الأقل في أول 4 مباريات له خارج ملعبه في المسابقة.
وكان هالاند قد توج بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعدما سجل 8 أهداف في 5 مباريات في البطولة.
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