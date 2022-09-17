عربي
الدفاع الروسية تعلن عن إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الأوكراني على عدة محاور
https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-الجديد-في-اجتماع-استراتيجية-الردع-الموسعة-بين-سيئول-وواشنطن؟-1067861723.html
ما الجديد في اجتماع "استراتيجية الردع الموسعة" بين سيئول وواشنطن؟
ما الجديد في اجتماع "استراتيجية الردع الموسعة" بين سيئول وواشنطن؟
جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية، ووعدت بردع كوريا الشمالية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:52+0000
2022-09-17T10:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064562604_0:62:1256:769_1920x0_80_0_0_2e1a56f6b7b0a0ef080ae9c28e2ada4d.jpg
ووفق بيان مشترك للدولتين، قالت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية وتقوي ردع كوريا الشمالية.فما الذي يعنيه ذلك، وما دلالات التحركات الأمريكية في المنطقة؟ وما الجديد الذي يقدمه هذا الاجتماع عن سابقيه؟الحكومة الأمريكية نشرت تفاصيل الاجتماع وبيانه المشترك عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وصدرته بأن هذا هو الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة EDSCG، مشيرة إلى أنه يوفر "منتدى للمناقشات الشاملة حول قضايا الاستراتيجية والسياسات لتعزيز ردع الحلف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".لكن اللافت أن نصوص تلك البيانات تكاد تكون واحدة، المعاني ذاتها، بل وفي بعض الأوقات المفردات نفسها، ولغة التخويف التي تجعل من كوريا الشمالية مصدر تخويف للمنطقة ولجارتها الجنوبية على الدوام، وبالتالي تنتعش الخزينة الأمريكية بمبيعات السلاح.. وهكذا تفعل في كل مناطق العالم، تختلق عدوا وتجعل منه مصدر تهديد فتضمن البقاء والسيطرة طويلا.والدليل على ذلك في هذه الحالة، مما ورد في البيان المشترك نفسه، الذي جاء فيه: "وسلطوا الضوء على التدريب المشترك للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35A في يوليو/تموز والانتشار القادم لمجموعة رونالد ريغان كاريير سترايك في المنطقة كدليل واضح على هذا الالتزام الأمريكي"... بالطبع يقصد أن يقول "الالتزام الأمريكي بحسب المصلحة الأمريكية".يقول البيان: "أعربت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عن قلقهما البالغ إزاء الرسائل التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك اعتمادها لقانون السياسة النووية الجديد".وتابع: "والتزم الجانبان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية لكلا البلدين لتعزيز موقف الردع لدى الحلف. كررت الولايات المتحدة التزامها الصارم والثابت بالاستفادة من النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، لتوفير تمديد الردع لجمهورية كوريا".وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التنسيق مع جمهورية كوريا لمواصلة نشر وممارسة الأصول الاستراتيجية في المنطقة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لردع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاستجابة لها وتعزيز الأمن الإقليمي".واتفقت الحكومتان على تعزيز قدرات استجابة الحلف ومواصلة التعاون أيضًا في مجالي الفضاء والإنترنت، وتعهدتا بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية الثنائية والتعاون متعدد الأطراف مع الشركاء في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220627/كوريا-الشمالية-الولايات-المتحدة-تحاول-إقامة-حلف-ناتو-آسيوي-1064270883.html
https://sputnikarabic.ae/20220817/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-توسعان-التدريبات-العسكرية-ردا-على-التجارب-الصاروخية-بكوريا-1066527666.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/03/1064562604_140:0:1256:837_1920x0_80_0_0_375f16d5930a35066d09b4d5205fedab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

ما الجديد في اجتماع "استراتيجية الردع الموسعة" بين سيئول وواشنطن؟

10:52 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022
قمة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو في مدريد، إسبانيا، 29 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية، ووعدت بردع كوريا الشمالية.
ووفق بيان مشترك للدولتين، قالت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية وتقوي ردع كوريا الشمالية.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
كوريا الشمالية: الولايات المتحدة تحاول إقامة حلف ناتو آسيوي
27 يونيو, 07:08 GMT
فما الذي يعنيه ذلك، وما دلالات التحركات الأمريكية في المنطقة؟ وما الجديد الذي يقدمه هذا الاجتماع عن سابقيه؟
الحكومة الأمريكية نشرت تفاصيل الاجتماع وبيانه المشترك عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وصدرته بأن هذا هو الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة EDSCG، مشيرة إلى أنه يوفر "منتدى للمناقشات الشاملة حول قضايا الاستراتيجية والسياسات لتعزيز ردع الحلف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ولفتت إلى أن الاجتماع الماضي في الـ16 من سبتمبر/ أيلول، سلط الضوء على التزام كلا الشريكين باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك الأدوات الدبلوماسية والمعلوماتية والعسكرية والاقتصادية - لتقوية وتعزيز الالتزام الأمني ​​للولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا وتعزيز الردع ضد عدوان بيونغ يانغ.

لكن اللافت أن نصوص تلك البيانات تكاد تكون واحدة، المعاني ذاتها، بل وفي بعض الأوقات المفردات نفسها، ولغة التخويف التي تجعل من كوريا الشمالية مصدر تخويف للمنطقة ولجارتها الجنوبية على الدوام، وبالتالي تنتعش الخزينة الأمريكية بمبيعات السلاح.. وهكذا تفعل في كل مناطق العالم، تختلق عدوا وتجعل منه مصدر تهديد فتضمن البقاء والسيطرة طويلا.
والدليل على ذلك في هذه الحالة، مما ورد في البيان المشترك نفسه، الذي جاء فيه: "وسلطوا الضوء على التدريب المشترك للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35A في يوليو/تموز والانتشار القادم لمجموعة رونالد ريغان كاريير سترايك في المنطقة كدليل واضح على هذا الالتزام الأمريكي"... بالطبع يقصد أن يقول "الالتزام الأمريكي بحسب المصلحة الأمريكية".
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توسعان التدريبات العسكرية ردا على التجارب الصاروخية بكوريا الشمالية
17 أغسطس, 13:17 GMT
يقول البيان: "أعربت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عن قلقهما البالغ إزاء الرسائل التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك اعتمادها لقانون السياسة النووية الجديد".
وتابع: "والتزم الجانبان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية لكلا البلدين لتعزيز موقف الردع لدى الحلف. كررت الولايات المتحدة التزامها الصارم والثابت بالاستفادة من النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، لتوفير تمديد الردع لجمهورية كوريا".

وشددت حكومتا البلدين على أن "أي هجوم نووي من كوريا الشمالية سوف يلقى ردا ساحقا وحاسما".

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التنسيق مع جمهورية كوريا لمواصلة نشر وممارسة الأصول الاستراتيجية في المنطقة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لردع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاستجابة لها وتعزيز الأمن الإقليمي".
واتفقت الحكومتان على تعزيز قدرات استجابة الحلف ومواصلة التعاون أيضًا في مجالي الفضاء والإنترنت، وتعهدتا بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية الثنائية والتعاون متعدد الأطراف مع الشركاء في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала