https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-الجديد-في-اجتماع-استراتيجية-الردع-الموسعة-بين-سيئول-وواشنطن؟-1067861723.html

ما الجديد في اجتماع "استراتيجية الردع الموسعة" بين سيئول وواشنطن؟

ما الجديد في اجتماع "استراتيجية الردع الموسعة" بين سيئول وواشنطن؟

جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية، ووعدت بردع كوريا الشمالية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T10:52+0000

2022-09-17T10:52+0000

2022-09-17T10:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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ووفق بيان مشترك للدولتين، قالت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تعزز التزامها الأمني ​​تجاه كوريا الجنوبية وتقوي ردع كوريا الشمالية.فما الذي يعنيه ذلك، وما دلالات التحركات الأمريكية في المنطقة؟ وما الجديد الذي يقدمه هذا الاجتماع عن سابقيه؟الحكومة الأمريكية نشرت تفاصيل الاجتماع وبيانه المشترك عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وصدرته بأن هذا هو الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة EDSCG، مشيرة إلى أنه يوفر "منتدى للمناقشات الشاملة حول قضايا الاستراتيجية والسياسات لتعزيز ردع الحلف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".لكن اللافت أن نصوص تلك البيانات تكاد تكون واحدة، المعاني ذاتها، بل وفي بعض الأوقات المفردات نفسها، ولغة التخويف التي تجعل من كوريا الشمالية مصدر تخويف للمنطقة ولجارتها الجنوبية على الدوام، وبالتالي تنتعش الخزينة الأمريكية بمبيعات السلاح.. وهكذا تفعل في كل مناطق العالم، تختلق عدوا وتجعل منه مصدر تهديد فتضمن البقاء والسيطرة طويلا.والدليل على ذلك في هذه الحالة، مما ورد في البيان المشترك نفسه، الذي جاء فيه: "وسلطوا الضوء على التدريب المشترك للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35A في يوليو/تموز والانتشار القادم لمجموعة رونالد ريغان كاريير سترايك في المنطقة كدليل واضح على هذا الالتزام الأمريكي"... بالطبع يقصد أن يقول "الالتزام الأمريكي بحسب المصلحة الأمريكية".يقول البيان: "أعربت الولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) عن قلقهما البالغ إزاء الرسائل التصعيدية والمزعزعة للاستقرار من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك اعتمادها لقانون السياسة النووية الجديد".وتابع: "والتزم الجانبان بمواصلة الجهود لتوظيف جميع عناصر القوة الوطنية لكلا البلدين لتعزيز موقف الردع لدى الحلف. كررت الولايات المتحدة التزامها الصارم والثابت بالاستفادة من النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاع الصاروخي وغيرها من القدرات المتقدمة غير النووية، لتوفير تمديد الردع لجمهورية كوريا".وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التنسيق مع جمهورية كوريا لمواصلة نشر وممارسة الأصول الاستراتيجية في المنطقة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لردع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاستجابة لها وتعزيز الأمن الإقليمي".واتفقت الحكومتان على تعزيز قدرات استجابة الحلف ومواصلة التعاون أيضًا في مجالي الفضاء والإنترنت، وتعهدتا بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال التدريبات العسكرية الثنائية والتعاون متعدد الأطراف مع الشركاء في المنطقة.

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https://sputnikarabic.ae/20220817/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-توسعان-التدريبات-العسكرية-ردا-على-التجارب-الصاروخية-بكوريا-1066527666.html

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