https://sputnikarabic.ae/20220917/محمد-بن-زايد-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالملك-تشارلز-الثالث-1067881934.html
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث
أجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث هنأه خلاله بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T19:18+0000
2022-09-17T19:18+0000
2022-09-17T19:24+0000
الملكة إليزابيث
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وأفادت صحيفة "البيان"، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإماراتي تمنى للملك تشارلز الثالث، التوفيق في مهامه الملكية ومواصلة السير على خطى الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.وعبر محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للملك تشارلز الثالث بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والرخاء.ومن جانبه، قدم الملك تشارلز الثالث شكره للرئيس الإماراتي، مبديا خالص تقديره لتهنئة محمد بن زايد آل نهيان وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه.وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نعى الملكة إليزابيث الثانية قائلا إنها "كانت رمزا للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن 96 عاما، داخل قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتولى نجلها الأكبر، الملك تشارلز الثالث، ولاية العرش البريطاني خلفا لها.
https://sputnikarabic.ae/20220911/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-الاهتمام-العالمي-الكبير-برحيل-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067592811.html
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الملكة إليزابيث, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن
الملكة إليزابيث, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار العالم الآن
محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث
19:18 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 19:24 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالملك تشارلز الثالث هنأه خلاله بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأفادت صحيفة
"البيان"، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس الإماراتي تمنى للملك تشارلز الثالث، التوفيق في مهامه الملكية ومواصلة السير على خطى الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.
وعبر محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للملك تشارلز الثالث بموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
ومن جانبه، قدم الملك تشارلز الثالث شكره للرئيس الإماراتي، مبديا خالص تقديره لتهنئة محمد بن زايد آل نهيان وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه.
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نعى الملكة إليزابيث الثانية
قائلا إنها "كانت رمزا للحكمة والتسامح ومحل احترام العالم وتقديره".
ولفت إلى أن الراحلة "جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة ورابط وثيق".
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس الماضي، عن 96 عاما، داخل قلعة بالمورال في اسكتلندا، وتولى نجلها الأكبر، الملك تشارلز الثالث، ولاية العرش البريطاني خلفا لها.