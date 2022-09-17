https://sputnikarabic.ae/20220917/مصدر-صواريخ-هارم-لم-تظهر-أي-فعالية-في-أوكرانيا-1067851541.html

مصدر: صواريخ "هارم" لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا

مصدر: صواريخ "هارم" لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا

صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن صواريخ HARM الأمريكية المضادة للرادار لم تظهر أي فعالية في أوكرانيا، وقد تم إسقاط معظمها في الجو. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T05:17+0000

2022-09-17T05:17+0000

2022-09-17T05:17+0000

رصد عسكري

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وقال المصدر: "لم تظهر هذه الصواريخ أي فعالية تقريبًا في إطار الأعمال القتالية في أوكرانيا - تم إسقاط معظمها بواسطة أنظمة الصواريخ الروسية، وتم قمع جزء آخر أو تم تغيير مسارها عن طريق الحماية الإلكترونية لأنظمة الدفاع الجوي، وعطلت بعض الصواريخ أو أخطأت الهدف".وأضاف أن الكفاءة المنخفضة لصواريخ HARM ترجع أولاً إلى سرعتها القصوى، التي تزيد قليلاً عن 600 متر في الثانية، ومنطقة تشتتها ذي الفعالية الكبيرة.وقال المصدر: "بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الحديثة، فإن مثل هذه السرعة والرؤية لهجوم جوي لا يمثلان مشكلة".في الوقت نفسه، أضاف أن HARM تخلق بعض الصعوبات في الضربات المشتركة المنسقة زمنياً، لأن أنظمة الدفاع الجوي يتم إعادة توجيهها إليها تلقائيًا كتهديد ذي أولوية.وشدد المصدر على أن "القوات الأوكرانية لم تتمكن حتى الآن من إصابة رادار واحد لنظام الدفاع الجوي الروسي، ولا رادار ذات الإضاءة والتوجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة بصواريخ هارم.وأوضح المصدر أنه قبل أن يواجه الجيش الروسي صواريخ HARM عمليًا في إطار العملية الخاصة، كان يتم تقييمها على أنها وسيلة فعالة وخطيرة لمكافحة الدفاع الجوي.في منتصف أغسطس/آب، سلمت واشنطن الصواريخ المضادة للرادارات AGM-88 HARM إلى كييف. وفقًا لمصادر مفتوحة، يستخدم سلاح الجو الأوكراني هذه القذائف من مقاتلات ميغ-29 وسو-27.

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