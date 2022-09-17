https://sputnikarabic.ae/20220917/مصر-نقيب-الممثلين-ينفي-أنباء-عن-تدهور-صحة-عادل-إمام-1067880128.html

مصر... نقيب الممثلين ينفي أنباء عن تدهور صحة عادل إمام

مصر... نقيب الممثلين ينفي أنباء عن تدهور صحة عادل إمام

نفى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، شائعات حول تدهور صحة الفنان عادل إمام، معتبرا أن ما تردد حول إصابته بالزهايمر لا يعدو أن يكون شائعات. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T17:47+0000

2022-09-17T17:47+0000

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لزكي مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المحلية، وفق الصحيفة التي تحمل الاسم ذاته.وقال نقيب الممثلين: "صحته (عادل إمام) زي الفل، والزعيم يحيى حياة سعيدة مع أسرته وأحفاده ولو أن هناك شيئا ما لن نخبئه".وأضاف: "واحد من الزملاء كان في زيارة إلى الزعيم عادل إمام ليلة أمس وقالي الزعيم بيسأل عليك".وكشف أشرف زكي أن الفنان الذي ظلت شهرته في العنان على مدى عقود تواصل معه منذ نحو أسبوعين ليطلب شيئا ما.وتوجه زكي لمن سماهم "مروجي الإشاعات" بقوله "اهدوا شوية.. خدوا إجازة من اللي بتعملوه، هتستفادوا أيه من الشائعات؟".وأمس الجمعة، قال الإعلامي محمد الباز عبر برنامجه على فضائية "النهار" إن إمام لن يعود للتمثيل، نظرا لأن صحته لا تسمح بذلك نتيجة إصابته بمرض الزهايمر، بحسب صحيفة "المصري اليوم".ونفى الباز أن يكون عادل إمام قادرا على الوقوف أمام الكاميرا مجددا، على خلاف ما أعلنت عائلته بأن فيلما سيجمعه في القريب مع نجله محمد إمام تحت اسم "الواد وأبوه"، مضيفا أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض الزهايمر.وتابع الباز "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق، عائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيء، ومن حق جمهور عادل إمام يعرف حالته الصحية".ومسلسل "فلانتينو" هو آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام، وعرض في شهر رمضان عام 2020.وعادل إمام الممثل الأكثر شهرة في مصر والعالم العربي ولد في 17 مايو/ أيار 1940 وهو حائز على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة القاهرة.في عام 1966 بدأ عادل إمام مسيرته الفنية ومنذ ذلك الوقت قدم ما يزيد عن 100 فيلم و10 مسرحيات والعديد من المسلسلات التلفزيونية.

https://sputnikarabic.ae/20220617/شقيق-عادل-إمام-الزعيم-سيعود-للسينما-قريبا-بـالواد-وأبوه-1063755562.html

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