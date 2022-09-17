https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تتهم-إسرائيل-بشن-حرب-مفتوحة-على-القدس-من-خلال-تكثيف-الاستيطان-1067868562.html
منظمة التحرير الفلسطينية تتهم إسرائيل بشن "حرب مفتوحة على القدس من خلال تكثيف الاستيطان"
منظمة التحرير الفلسطينية تتهم إسرائيل بشن "حرب مفتوحة على القدس من خلال تكثيف الاستيطان"
اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، "إسرائيل بشن حرب مفتوحة على مدينة القدس في جميع المجالات، وعلى رأس ذلك تكثيف الأنشطة الاستيطانية، ما يضيق الخناق... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T13:23+0000
2022-09-17T13:23+0000
2022-09-17T13:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وأشار "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة في تقرير له، إلى "إعلان لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء الشرقي من القدس"، موضحا أن المشروع يركز على مستوطنتي "شاعر بنيامين" و"آدم" المقامتين على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية.ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ"القدس الكبرى".وحذر المكتب، من أن "هذا المشروع يكرس تقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب ويجعلها معزولة ولا يربطها ببعضها غير الانفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل".واعتبر أن "ما تتعرض له القدس بالتحديد هي حرب مفتوحة تستخدم فيها إسرائيل مختلف الوسائل والسبل في عدوانها عليها أرضاً وسكاناً ومؤسسات ومقدسات، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفيات"، منبها إلى انتهاء السلطات الإسرائيلية من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف "صندوق إرث حائط المبكى" التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220911/مسؤول-ملف-الاستيطان-في-الضفة-مستوطنون-إسرائيليون-أقاموا-اليوم-بؤرة-جديدة-وأحاطوها-بأسلاك-شائكة-1067575253.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
منظمة التحرير الفلسطينية تتهم إسرائيل بشن "حرب مفتوحة على القدس من خلال تكثيف الاستيطان"
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اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، "إسرائيل بشن حرب مفتوحة على مدينة القدس في جميع المجالات، وعلى رأس ذلك تكثيف الأنشطة الاستيطانية، ما يضيق الخناق على القدس".
وأشار "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة في تقرير له
، إلى "إعلان لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية عن مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء الشرقي من القدس"، موضحا أن المشروع يركز على مستوطنتي "شاعر بنيامين" و"آدم" المقامتين على أراضي جبع وحزما في محيط مدينة القدس بواقع 600 وحدة للأولى و285 للثانية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق التوسع في إقامة بنى تحتية وأنفاق وتوسيع شوارع ضمن سياسة التطويق لمدينة القدس وتوسيع حدودها لتصل المساحة المصادرة إلى 10% من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في ما يسمى بـ"القدس الكبرى".
وحذر المكتب، من أن "هذا المشروع يكرس تقسيم الضفة الغربية إلى معازل في الشمال والوسط والجنوب ويجعلها معزولة ولا يربطها ببعضها غير الانفاق والجسور التي تسيطر عليها إسرائيل".
واعتبر أن "ما تتعرض له القدس بالتحديد هي حرب مفتوحة تستخدم فيها إسرائيل مختلف الوسائل والسبل في عدوانها عليها أرضاً وسكاناً ومؤسسات ومقدسات، ومساكن ومباني ومدارس ومقابر ومستشفيات"، منبها إلى انتهاء السلطات الإسرائيلية من تشييد مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة الملاصق للأقصى، تحت إشراف "صندوق إرث حائط المبكى" التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.