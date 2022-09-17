https://sputnikarabic.ae/20220917/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-كارثة-محتملة-في-باكستان--1067886366.html
منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة محتملة في باكستان
منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة محتملة في باكستان
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، من "كارثة محتملة ثانية" لتفشي الأمراض في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة التي ضربت مناطق بباكستان. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:44+0000
2022-09-17T21:44+0000
2022-09-17T21:48+0000
باكستان
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وقالت منظمة الصحة في بيان إن "الأطباء والعاملين في المجال الصحي يتسابقون لمكافحة تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض الأخرى بعد موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وعبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ من احتمال وقوع كارثة في باكستان.وقال إن موجة من الأمراض والوفيات في أعقاب هذه الكارثة المرتبطة بتغير المناخ، أثرت بشكل بالغ على النظم الصحية الحيوية وتركت الملايين عرضة للخطر.وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران إلى 1545 قتيلا، بينهم 552 طفلا.
https://sputnikarabic.ae/20220909/واشنطن-تقدم-20-مليون-دولار-إضافية-كمساعدات-فيضانات-لباكستان-1067539754.html
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باكستان
منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة محتملة في باكستان
21:44 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، من "كارثة محتملة ثانية" لتفشي الأمراض في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة التي ضربت مناطق بباكستان.
وقالت منظمة الصحة في بيان إن "الأطباء والعاملين في المجال الصحي يتسابقون لمكافحة تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض الأخرى بعد موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وعبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ من احتمال وقوع كارثة في باكستان.
وقال إن موجة من الأمراض والوفيات في أعقاب هذه الكارثة المرتبطة بتغير المناخ
، أثرت بشكل بالغ على النظم الصحية الحيوية وتركت الملايين عرضة للخطر.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران إلى 1545 قتيلا، بينهم 552 طفلا.