عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/منع-استخدام-العلم-السعودي-على-المنتجات-التجارية-1067886013.html
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
أعلنت وزارة التجارة، في المملكة العربية السعودية منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:25+0000
2022-09-17T21:25+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.وأكدت الوزارة أنها "ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية

21:25 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة التجارة، في المملكة العربية السعودية منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
وأكدت الوزارة أنها "ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала