https://sputnikarabic.ae/20220917/منع-استخدام-العلم-السعودي-على-المنتجات-التجارية-1067886013.html
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
أعلنت وزارة التجارة، في المملكة العربية السعودية منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T21:25+0000
2022-09-17T21:25+0000
2022-09-17T21:25+0000
السعودية
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وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.وأكدت الوزارة أنها "ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك".وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
منع استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية
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أعلنت وزارة التجارة، في المملكة العربية السعودية منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان لها أنه "يمنع على الأفراد والمنشآت التجارية استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة السيفين والنخلة (...) في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".
ومن بين قائمة الممنوعات التي أعلنتها وزارة التجارة السعودية، كذلك، وضع صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية.
وأكدت الوزارة أنها "ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك".
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.