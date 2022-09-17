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نصر الله: وظيفة قوات "اليونيفيل" في لبنان "فخ إسرائيلي"
نصر الله: وظيفة قوات "اليونيفيل" في لبنان "فخ إسرائيلي"
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، إن وظيفة قوات اليونيفيل في لبنان بمثابة "فخ إسرائيلي". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T17:06+0000
2022-09-17T17:52+0000
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وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، معلقا على مهمة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، والمعروفة باسم "اليونيفيل".وانتقد نصر الله ملف التعديلات على مهمة "اليونيفيل" الذي جرى في 31 أغسطس/ آب الماضي، والذي دعا مجلس الأمن من خلاله إلى ضمان حرية حركة قواته بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة.واستطرد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني:وشدد نصر الله في كلمته على أن "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".وأضاف: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول (سبتمبر) ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيه جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20220917/نصر-الله-يحذر-أعيننا-وصواريخنا-على-كاريش-1067857537.html
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أخبار العالم العربي, لبنان, نصر الله, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, لبنان, نصر الله, أخبار إسرائيل اليوم

نصر الله: وظيفة قوات "اليونيفيل" في لبنان "فخ إسرائيلي"

17:06 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 17.09.2022)
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / -
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، إن وظيفة قوات اليونيفيل في لبنان بمثابة "فخ إسرائيلي".
وذكرت قناة المنار، مساء اليوم السبت، أن تصريحات نصر الله جاءت في كلمة له خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي أقيمت في بعلبك، معلقا على مهمة "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، والمعروفة باسم "اليونيفيل".
وانتقد نصر الله ملف التعديلات على مهمة "اليونيفيل" الذي جرى في 31 أغسطس/ آب الماضي، والذي دعا مجلس الأمن من خلاله إلى ضمان حرية حركة قواته بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة.

وقال إن "من فعل ذلك من اللبنانيّين إمّا جاهل أو متآمر لأن هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني وليست من مصلحة لبنان على الإطلاق".

واستطرد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني:
إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدًا عن الدولة والجيش اللبناني فإنهم يدفعون الأمور إلى ما ليس في مصلحتهم.
وشدد نصر الله في كلمته على أن "لبنان أمام فرصة ذهبيّة قد لا تتكرر، من أجل معالجة أزماته الاقتصادية والمعيشية والحياتية".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
نصر الله يحذر: "أعيننا وصواريخنا على كاريش"
09:15 GMT
وأضاف: "المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الاستخراج من كاريش سيحصل في أيلول (سبتمبر) ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".
وتابع: "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل، لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية.
وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب، بوساطة أمريكية، في عام 2020؛ حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لنحو 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه؛ لكنه عدّل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا، بما فيه جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
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