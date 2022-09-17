https://sputnikarabic.ae/20220917/نقابة-القضاة-الجزائريين-ترفض-دعوة-لحضور-مؤتمر-في-تل-أبيب-1067850311.html
نقابة القضاة الجزائريين ترفض دعوة لحضور مؤتمر في تل أبيب
نقابة القضاة الجزائريين ترفض دعوة لحضور مؤتمر في تل أبيب
رفضت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، مساء الجمعة، دعوة رسمية لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T00:32+0000
2022-09-17T00:32+0000
2022-09-17T00:32+0000
الجزائر
أخبار فلسطين اليوم
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وأصدرت النقابة بيانا رسميا عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) قالت فيه أنها ستقاطع اجتماعا سنويا للاتحاد الدولي للقضاة بسبب عقده في تل أبيب.وقالت النقابة في بيانها إنها تلقت دعوة "من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة - في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول من السنة الجارية".وفي وقت سابق، أصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع القوات الإسرائيلية فعاليات ومسيرات أسبوعية في الضفة الغربية خرجت ضد إقامة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين، ودعماً للأسرى في السجون الإسرائيلية، وضد الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين.ففي محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء عشرات المواطنين صلاة الجمعة في محيط الجبل، حيث انطلقت مسيرة رافضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح، استهدفها الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ليصاب 4 شبان بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
الجزائر, أخبار فلسطين اليوم
نقابة القضاة الجزائريين ترفض دعوة لحضور مؤتمر في تل أبيب
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رفضت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، مساء الجمعة، دعوة رسمية لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
وأصدرت النقابة بيانا رسميا عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) قالت فيه أنها ستقاطع اجتماعا سنويا للاتحاد الدولي للقضاة بسبب عقده في تل أبيب.
وقالت النقابة في بيانها إنها تلقت دعوة "من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة - في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول من السنة الجارية".
وأضاف البيان: "تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الأفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث، وذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد".
وفي وقت سابق، أصيب عشرات الفلسطينيين
، خلال قمع القوات الإسرائيلية فعاليات ومسيرات أسبوعية في الضفة الغربية خرجت ضد إقامة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين، ودعماً للأسرى في السجون الإسرائيلية، وضد الاقتحامات والاعتقالات بحق الفلسطينيين.
ففي محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب جبل صبيح ببلدة بيتا، بعد أداء عشرات المواطنين صلاة الجمعة في محيط الجبل، حيث انطلقت مسيرة رافضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح، استهدفها الجيش الإسرائيلي بقنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ليصاب 4 شبان بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق.