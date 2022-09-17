https://sputnikarabic.ae/20220917/هبوط-أرضي-كبير-في-تل-أبيب-والسلطات-توقف-حركة-السير-بالمدينة-فيديو-1067883192.html
هبوط أرضي كبير في تل أبيب والسلطات توقف حركة السير بالمدينة... فيديو
هبوط أرضي كبير في تل أبيب والسلطات توقف حركة السير بالمدينة... فيديو
شهد أحد الطرق الرئيسية في تل أبيب هبوطا أرضيا كبيرا خلف حفرة كبيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان وقف حركة السير إلى المدينة الإسرائيلية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T19:54+0000
2022-09-17T19:54+0000
2022-09-17T19:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/61/1041076172_0:368:5760:3608_1920x0_80_0_0_a7d10ed64a20f4c7f4ea31d8fc8210a9.jpg
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن هبوطا أرضيا وقع اليوم السبت في شارع هشالوم في تل أبيب باتجاه الجنوب أدى إلى ظهور حفرة كبيرة عرضت حياة المارة للخطر.وأعلنت السلطات إغلاق طريق أيالون (طريق سريع يربط كل الطرق المؤدية إلى تل أبيب) خلال الليل لحين حل المشكلة.ودعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي إلى تجنب الوصول إلى تل أبيب غدا من شمال المدينة، مع التشديد على السيارات الخاصة، نافية أن يكون الهبوط بسبب مشاريع تجريها وزارتها في المنطقة.كما تم إيقاف حركة القطارات من شمال تل أبيب إلى جنوبها، ويجرى التأكد مع عدم وجود حفر جديدة على الطرق الرئيسية بالمنطقة.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104107/61/1041076172_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_26d56da0061fc79fa50eeba812a6fc90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
هبوط أرضي كبير في تل أبيب والسلطات توقف حركة السير بالمدينة... فيديو
تابعنا عبر
شهد أحد الطرق الرئيسية في تل أبيب هبوطا أرضيا كبيرا خلف حفرة كبيرة، ما دفع السلطات إلى إعلان وقف حركة السير إلى المدينة الإسرائيلية.
أفادت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية بأن هبوطا أرضيا وقع اليوم السبت في شارع هشالوم في تل أبيب باتجاه الجنوب أدى إلى ظهور حفرة كبيرة عرضت حياة المارة للخطر.
وأعلنت السلطات إغلاق طريق أيالون (طريق سريع يربط كل الطرق المؤدية إلى تل أبيب) خلال الليل لحين حل المشكلة.
ودعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي إلى تجنب الوصول إلى تل أبيب غدا من شمال المدينة، مع التشديد على السيارات الخاصة، نافية أن يكون الهبوط بسبب مشاريع تجريها وزارتها في المنطقة.
كما تم إيقاف حركة القطارات من شمال تل أبيب إلى جنوبها، ويجرى التأكد مع عدم وجود حفر جديدة على الطرق الرئيسية بالمنطقة.