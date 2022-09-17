https://sputnikarabic.ae/20220917/هل-تمثل-قمة-منظمة-شنغهاي-نقطة-تحول-في-النظام-العالمي-1067872059.html

هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي

هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي

بحزمة من الرسائل، اختتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها، يوم الجمعة، في سمرقند بحضور الصين وروسيا وإيران، وعدد من الدول المشاركة في القمة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T14:35+0000

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هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مراكز النفوذ الجديدة، والتعاون المجرد من الأنانية"، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة دول المنظمة إلى "التشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية"، مؤكدا على ضرورة "الدفاع بحزم عن النظام العالمي، الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه، ويستند إلى القانون الدولي".الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدوره، أكد أن "توسيع منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يساعد في الوقوف بوجه النزعة الأحادية لواشنطن"، وخلال القمة وقعت طهران على مذكرة تعهدات لتصبح عضوا دائما في المنظمة، فيما انضمت خمس دول عربية بصيغة "شريك حوار".وأشار فهمي إلى أن القمة "بعثت برسائل مختلفة لأطراف متعددة في آن واحد بإمكانية التحول إلى نظام متعدد الأقطاب، في إطار البحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع النظام الدولي وتحولاته المقبلة".وأضاف أن "القوى الكبرى في الأمم المتحدة هي المسؤولة عن نظام الأمن الجماعي ومن اختراق قواعد وأسس النظام الأساسي للأمم المتحدة، وسيكون لهذه القوى تحفظات على تغيير النظام الدولي، كما أن تصويب المسارات سيستغرق وقتا طويلا، وهناك خطوات كثيرة لإحلال نظام أمن جماعي، وهو ما يمكن البناء عليه في إطار تصويب نظام عالمي جديد".وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "فكرة الأمن الجماعي تتطلب وجود قوة عسكرية كبرى وخشنة، قادرة على طرح وجودها بشكل كبير، ويتم الآن بحث فكرة الأمن الجماعي لكن لابد أن تحكمها اتفاقيات ضبط التسلح، ونظام الأمن الجماعي في أقاليم متعددة بخلاف أوروبا وآسيا بحيث يكون أمن جماعي يشمل الجميع ولا يقتصر على مناطق النفوذ".واعتبر أن "تحول روسيا لتصدير الغاز والنفط شرقا فتح أسواق جديدة، لكنها خطوة قصيرة المدى نظرا لحجم الصادرات، كما أن البنى التحتية في آسيا مازالت تحتاج لتأهيل".وأكد الخبير أن "الصين وروسيا تدركان أن القوة الاقتصادية والقوة الناعمة أصبحت أهم من القوة الصلبة، وأن اللعبة ليست عسكرية، وطالما أن الدولار حاضر في الاقتصاد العالمي فستكون الولايات المتحدة حاضرة بقوة، ولهذا ركزت دول المنظمة على التبادل السلعي بين دول المنظمة، ومع الدول الأخرى حول العالم، حيث سيؤدي حضور اليوان والروبل على ساحة الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الحضور الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي إضعاف سيطرة الولايات المتحدة عبر الدولار والأدوات الأخرى مثل السويفت والبنك الدولي وصندوق النقد وباقي الأدوات، وتحاول الدولتان الآن توفير منافذ للخروج من هذا الاحتكار الأمريكي".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم : جيهان لطفي

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