هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي
هل تمثل قمة منظمة شنغهاي نقطة تحول في النظام العالمي
بحزمة من الرسائل، اختتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون أعمالها، يوم الجمعة، في سمرقند بحضور الصين وروسيا وإيران، وعدد من الدول المشاركة في القمة.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مراكز النفوذ الجديدة، والتعاون المجرد من الأنانية"، فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة دول المنظمة إلى "التشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية"، مؤكدا على ضرورة "الدفاع بحزم عن النظام العالمي، الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه، ويستند إلى القانون الدولي".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدوره، أكد أن "توسيع منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يساعد في الوقوف بوجه النزعة الأحادية لواشنطن"، وخلال القمة وقعت طهران على مذكرة تعهدات لتصبح عضوا دائما في المنظمة، فيما انضمت خمس دول عربية بصيغة "شريك حوار".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، إن "القمة تمثل نقطة في إطار التحول إلى بنية جديدة للنظام الدولي في ظل حالة السيولة السياسية وعدم الاستقرار في بنية النظام الدولي، وتمثل إشارة أولى لما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة بخصوص إعادة ترتيب الأولويات والحسابات للقوى السياسية في العالم".
وأشار فهمي إلى أن القمة "بعثت برسائل مختلفة لأطراف متعددة في آن واحد بإمكانية التحول إلى نظام متعدد الأقطاب، في إطار البحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع النظام الدولي وتحولاته المقبلة".
وأكد فهمي أن "هناك مساعي تقودها الصين وعدد من الدول الصاعدة في بنية النظام حتى قبل الأزمة الأوكرانية بضرورة تصويب النظام والخروج من المعضلة أو دائرة الفراغ في مجلس الأمن وحق النقض، إضافة إلى فشل الأمم المتحدة في التعامل مع كثير من الأزمات".
وأضاف أن "القوى الكبرى في الأمم المتحدة هي المسؤولة عن نظام الأمن الجماعي ومن اختراق قواعد وأسس النظام الأساسي للأمم المتحدة، وسيكون لهذه القوى تحفظات على تغيير النظام الدولي، كما أن تصويب المسارات سيستغرق وقتا طويلا، وهناك خطوات كثيرة لإحلال نظام أمن جماعي، وهو ما يمكن البناء عليه في إطار تصويب نظام عالمي جديد".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "فكرة الأمن الجماعي تتطلب وجود قوة عسكرية كبرى وخشنة، قادرة على طرح وجودها بشكل كبير، ويتم الآن بحث فكرة الأمن الجماعي لكن لابد أن تحكمها اتفاقيات ضبط التسلح، ونظام الأمن الجماعي في أقاليم متعددة بخلاف أوروبا وآسيا بحيث يكون أمن جماعي يشمل الجميع ولا يقتصر على مناطق النفوذ".
واعتبر مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة مصطفى البازركان، الخبير الاقتصادي، أن "قمة شنغهاي تمثل خطوة ضمن خطوات تشكيل محور اقتصادي وسياسي جديد، وقد يكون هناك محور عسكري أيضا، وشهدت قمة العام الجاري حضور إيران وانضمام خمسة دول عربية وهو أمر مهم، لكن من السابق لأوانه الحديث عن محور تقوده روسيا والصين".
واعتبر أن "تحول روسيا لتصدير الغاز والنفط شرقا فتح أسواق جديدة، لكنها خطوة قصيرة المدى نظرا لحجم الصادرات، كما أن البنى التحتية في آسيا مازالت تحتاج لتأهيل".
وقال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية علي الأحمد، إن "المتغيرات كبيرة على مستوى العالم، وقمة شنغهاي ستكون إحدى الساحات التي سيتم من خلالها تحليل واتخاذ إجراءات من الدول التي تريد إعادة ترتيب الواقع العالمي بحيث لا تكون الولايات المتحدة مسيطرة على هذا الواقع، وعلى رأس هذه الدول روسيا والصين".
وأكد الخبير أن "الصين وروسيا تدركان أن القوة الاقتصادية والقوة الناعمة أصبحت أهم من القوة الصلبة، وأن اللعبة ليست عسكرية، وطالما أن الدولار حاضر في الاقتصاد العالمي فستكون الولايات المتحدة حاضرة بقوة، ولهذا ركزت دول المنظمة على التبادل السلعي بين دول المنظمة، ومع الدول الأخرى حول العالم، حيث سيؤدي حضور اليوان والروبل على ساحة الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الحضور الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي إضعاف سيطرة الولايات المتحدة عبر الدولار والأدوات الأخرى مثل السويفت والبنك الدولي وصندوق النقد وباقي الأدوات، وتحاول الدولتان الآن توفير منافذ للخروج من هذا الاحتكار الأمريكي".
وأشار الأحمد إلى أن "السيطرة على إمدادات الطاقة تعني عمليا السيطرة على العالم، ومن هنا بدأت اللعبة الكبرى بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، وتمثل قمة شنغهاي واحدة من المداخل الكبرى لهذا الأمر".
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مساحة حرة
إعداد وتقديم : جيهان لطفي