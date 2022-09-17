https://sputnikarabic.ae/20220917/هيئة-حرس-الحدود-في-قيرغيزيا-الوضع-على-الحدود-الطاجيكية-محتدم-لكنه-تحت-السيطرة-1067872820.html
هيئة حرس الحدود في قيرغيزيا: الوضع على الحدود الطاجيكية محتدم لكنه "تحت السيطرة"
هيئة حرس الحدود في قيرغيزيا: الوضع على الحدود الطاجيكية محتدم لكنه "تحت السيطرة"
أعلنت هيئة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قيرغيزستان، اليوم السبت، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:02+0000
2022-09-17T15:02+0000
2022-09-17T15:02+0000
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بيشكيك - سبوتنيك. قال متحدث باسم المكتب الإعلامي لهيئة حرس الحدود القيرغيزية لسبوتنيك: "الوضع ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة".وأوضح المتحدث أن اللجنة القيرغيزية - الطاجيكية تجري مفاوضات ثنائية من أجل تعزيز الاستقرار على الحدود بين البلدين.وكشف المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت في 17 أيلول/ سبتمبر، أن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية القرغيزي جينبك كولوبييف، بيشكك ودوشنبه إلى حل النزاع على الحدود سلمياً.وناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.وقال المتحدث إن "الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أعرب عن تعازيه لأسر القتلى من العسكريين والمدنيين والمصابين، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الحالي بين الدولتين الجارتين، ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع".
https://sputnikarabic.ae/20220917/طاجيكستان-تتهم-حرس-الحدود-القرغيزي-بخرق-وقف-إطلاق-النار-1067864478.html
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أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
هيئة حرس الحدود في قيرغيزيا: الوضع على الحدود الطاجيكية محتدم لكنه "تحت السيطرة"
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أعلنت هيئة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قيرغيزستان، اليوم السبت، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة.
بيشكيك - سبوتنيك. قال متحدث باسم المكتب الإعلامي لهيئة حرس الحدود القيرغيزية لسبوتنيك: "الوضع ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة".
وأشار المتحدث إلى أنه تم تحرير عدد من المناطق السكنية في مقاطعة باتكين من القوات الطاجيكية
وأوضح المتحدث أن اللجنة القيرغيزية - الطاجيكية تجري مفاوضات ثنائية من أجل تعزيز الاستقرار على الحدود بين البلدين.
وكشف المكتب الصحفي في وزارة الخارجية القرغيزية لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت في 17 أيلول/ سبتمبر، أن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، دعا خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية القرغيزي جينبك كولوبييف، بيشكك ودوشنبه إلى حل النزاع على الحدود سلمياً.
وناقش الوزير والأمين العام خلال المحادثات الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية.
وقال المتحدث
إن "الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أعرب عن تعازيه لأسر القتلى من العسكريين والمدنيين والمصابين، كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الحالي بين الدولتين الجارتين، ودعا إلى تسوية سلمية للنزاع".