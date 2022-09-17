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https://sputnikarabic.ae/20220917/وزير-النقل-السريلانكي-نتفاوض-مع-موسكو-للحصول-على-قرض-لشراء-منتجات-النفط-الروسية-1067854804.html
وزير النقل السريلانكي: نتفاوض مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية
وزير النقل السريلانكي: نتفاوض مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية
قال وزير النقل السريلانكي باندولا غوناواردانا، إن بلاده تواصل مفاوضاتها مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية، وذلك من أجل تخفيف حدة أزمة الوقود... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:11+0000
2022-09-17T08:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأكد غوناواردانا، في مقابلة مع "سبوتنيك": "السلطات السريلانكية تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن الحصول على قرض لشراء الوقود الروسي".وأضاف: "يمكننا إدارة تلك الأزمة لأن الأشهر السابقة كنا نواجه الأزمة، لكننا الآن نتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصرف الأجنبي، ونرغب في الحصول على دعم كبير من روسيا، والمناقشات تسير بشكل جيد للغاية".ونوه الوزير السريلانكي إلى أن رئيس بلاده السابق غوتابايا راجاباكسا ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، من أجل الحصول على قرض لشراء النفط من روسيا وتخفيف أزمة الوقود في البلاد.وتشهد سريلانكا - التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة - أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، كما تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
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وزير النقل السريلانكي: نتفاوض مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية

08:11 GMT 17.09.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardenaيصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022.
يصطف سائقو عربات الريكاشة السريلانكية لشراء البنزين بالقرب من محطة وقود في كولومبو، سريلانكا 13 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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قال وزير النقل السريلانكي باندولا غوناواردانا، إن بلاده تواصل مفاوضاتها مع موسكو للحصول على قرض لشراء منتجات النفط الروسية، وذلك من أجل تخفيف حدة أزمة الوقود في سريلانكا.
موسكو - سبوتنيك. وأكد غوناواردانا، في مقابلة مع "سبوتنيك": "السلطات السريلانكية تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن الحصول على قرض لشراء الوقود الروسي".

وأضاف: "يمكننا إدارة تلك الأزمة لأن الأشهر السابقة كنا نواجه الأزمة، لكننا الآن نتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصرف الأجنبي، ونرغب في الحصول على دعم كبير من روسيا، والمناقشات تسير بشكل جيد للغاية".

ونوه الوزير السريلانكي إلى أن رئيس بلاده السابق غوتابايا راجاباكسا ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، من أجل الحصول على قرض لشراء النفط من روسيا وتخفيف أزمة الوقود في البلاد.

وتشهد سريلانكا - التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة - أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، كما تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
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