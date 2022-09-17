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https://sputnikarabic.ae/20220917/وسائل-إعلام-قيادة-البنتاغون-تعارض-إرسال-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-1067851684.html
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T05:23+0000
2022-09-17T05:23+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقالت القناة: "أوقفت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى بسبب مخاوف من أن ذلك قد يثير رد فعل روسي خطير، ويعارض كبار مسؤولي البنتاغون الفكرة".وفقًا للمسؤولين، قد يستخدم الجانب الأوكراني صواريخ ATACMS الباليستية ضد أهداف في روسيا، مما قد يؤدي إلى التصعيد.
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

05:23 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر.
وقالت القناة: "أوقفت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى بسبب مخاوف من أن ذلك قد يثير رد فعل روسي خطير، ويعارض كبار مسؤولي البنتاغون الفكرة".
وفقًا للمسؤولين، قد يستخدم الجانب الأوكراني صواريخ ATACMS الباليستية ضد أهداف في روسيا، مما قد يؤدي إلى التصعيد.
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