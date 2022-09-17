https://sputnikarabic.ae/20220917/وسائل-إعلام-قيادة-البنتاغون-تعارض-إرسال-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-1067851684.html
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T05:23+0000
2022-09-17T05:23+0000
2022-09-17T05:23+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقالت القناة: "أوقفت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى بسبب مخاوف من أن ذلك قد يثير رد فعل روسي خطير، ويعارض كبار مسؤولي البنتاغون الفكرة".وفقًا للمسؤولين، قد يستخدم الجانب الأوكراني صواريخ ATACMS الباليستية ضد أهداف في روسيا، مما قد يؤدي إلى التصعيد.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام: قيادة البنتاغون تعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا
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عارض مسؤولون كبار في البنتاغون إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بحسب شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصادر.
وقالت القناة: "أوقفت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى بسبب مخاوف من أن ذلك قد يثير رد فعل روسي خطير، ويعارض كبار مسؤولي البنتاغون الفكرة
".
وفقًا للمسؤولين، قد يستخدم الجانب الأوكراني صواريخ ATACMS الباليستية ضد أهداف في روسيا، مما قد يؤدي إلى التصعيد.