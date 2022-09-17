وفاة 15 شخصا جراء انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في نيبال... فيديو
© AFP 2022 / Prakash Mathemaفيضانات آسيا - نيبال 18يوليو 2020
© AFP 2022 / Prakash Mathema
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".
#Sudurpashchim #Nepal🇳🇵- Recent flooding and landslides have shallowed down entire buildings as damage is reported along the Lasku and Mahakali Rivers within #Khalanga in #Darchula District, reports of at least 5 killed and 7 missing [📹@Nepalkhabar] pic.twitter.com/cLndFAXarq— CyclistAnons (@CyclistAnons) September 11, 2022
وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".
ونوهت الصحيفة إلى أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.
Landscape Landslide in #Dharchula #Pithoragarh #Nepal border areas, if you @TravelUtrakhand than #travelsafely #earthquake #Trending #ViralVideo #viralTiktok #VIRALTWEET #NepalPress pic.twitter.com/3uCNUECysq— Travel Uttarakhand (@TravelUtrakhand) September 12, 2022
ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.