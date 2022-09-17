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https://sputnikarabic.ae/20220917/وفاة-15-شخصا-جراء-انهيارات-أرضية-نتيجة-الأمطار-الغزيرة-في-نيبال-فيديو-1067856033.html
وفاة 15 شخصا جراء انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في نيبال... فيديو
وفاة 15 شخصا جراء انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في نيبال... فيديو
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:38+0000
2022-09-17T08:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".ونوهت الصحيفة إلى أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.
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وفاة 15 شخصا جراء انهيارات أرضية نتيجة الأمطار الغزيرة في نيبال... فيديو

08:38 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Prakash Mathemaفيضانات آسيا - نيبال 18يوليو 2020
فيضانات آسيا - نيبال 18يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Prakash Mathema
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 8 آخرون، اليوم السبت، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في إقليم أشهام شمال غربي نيبال.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "أنابورنا بوست" المحلية أن "حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في منطقة أشهام وصلت إلى 15 قتيلاً".
وأضافت أنه "لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين بسبب الانهيارات الأرضية، ورجال الإنقاذ مستمرون في البحث عنهم".

ونوهت الصحيفة إلى أن الانهيارات الأرضية ناجمة عن أمطار غزيرة مستمرة وتسببت في انهيار عدد من المنازل وتعطل خدمة الاتصالات في المنطقة.
ويقع إقليم أشهام على بعد نحو 450 كيلومترا غرب العاصمة النيبالية كاتماندو.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب الفيضانات في نيبال، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.
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