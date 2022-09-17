https://sputnikarabic.ae/20220917/يشبه-تشافيز-وأردوغان-برلماني-إسرائيلي-يشن-هجوما-حادا-على-نتنياهو-1067874541.html
"يشبه تشافيز وأردوغان"… برلماني إسرائيلي يشن هجوما حادا على نتنياهو
"يشبه تشافيز وأردوغان"… برلماني إسرائيلي يشن هجوما حادا على نتنياهو
شنَّ برلماني إسرائيلي هجوما حادا على زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:52+0000
2022-09-17T15:52+0000
2022-09-17T15:52+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
رجب طيب أردوغان
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن يائير جولان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، يتسبب في أضرار بالغة لبلاده، واصفا إياه بـ"الفاسد".وأوضح جولان أن نتنياهو لم يكتف بكونه فاسدا، ولكنه يفسد من حوله، مدعيا أن زعيم المعارضة "يشبه" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، زاعما أن هؤلاء الزعماء يشكلون خطرا على دولهم، ويتسببون في أضرار لا رجعة فيها، على حد تعبيره.ولم يكتف نائب الوزير، عضو الكنيست الحالي عن حزب "ميرتس" اليساري، بذلك، بل أوضح أن بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان
"يشبه تشافيز وأردوغان"… برلماني إسرائيلي يشن هجوما حادا على نتنياهو
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شنَّ برلماني إسرائيلي هجوما حادا على زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت.
ونقلت صحيفة
معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، عن يائير جولان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، يتسبب في أضرار بالغة لبلاده، واصفا إياه بـ"الفاسد".
وأوضح جولان أن نتنياهو
لم يكتف بكونه فاسدا، ولكنه يفسد من حوله، مدعيا أن زعيم المعارضة "يشبه" الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، زاعما أن هؤلاء الزعماء يشكلون خطرا على دولهم، ويتسببون في أضرار لا رجعة فيها، على حد تعبيره.
ولم يكتف نائب الوزير، عضو الكنيست الحالي عن حزب "ميرتس" اليساري، بذلك، بل أوضح أن بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل.