https://sputnikarabic.ae/20220917/يوروبول-تفكيك-شبكة-تهرب-مهاجرين-إلى-أوروبا-بطائرات-خاصة-1067862735.html
يوروبول: تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا بطائرات خاصة
يوروبول: تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا بطائرات خاصة
أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" توقيف 5 أعضاء في عصابة يشتبه في تهريبها مهاجرين، على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T11:55+0000
2022-09-17T11:55+0000
2022-09-17T11:55+0000
العالم
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وقالت الوكالة في بيان، يوم الجمعة: "يُعتقد أنه بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020، نُفّذت 5 عمليات تهريب في 5 بلدان أوروبية مختلفة".وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار وثائق مزورة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا وإيطاليا، وفقا للبيان.وتتقاضى العصابة نحو 20 ألف دولار من كل شخص يتم تهريبه، كما يشتبه في إصدارها شيكات مزورة واحتيالها على شركات الطيران لتأسيس أسطولها واحتيالها على الفنادق عبر عدم تسديد الفواتير، بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20210608/يوروبول-تعتقل-800-مجرم-حول-العالم-في-أكبر-العمليات-الأمنية-الدولية-1049194156.html
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العالم
يوروبول: تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا بطائرات خاصة
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أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" توقيف 5 أعضاء في عصابة يشتبه في تهريبها مهاجرين، على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزورة.
وقالت الوكالة في بيان، يوم الجمعة: "يُعتقد أنه بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020، نُفّذت 5 عمليات تهريب في 5 بلدان أوروبية مختلفة".
وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار وثائق مزورة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا وإيطاليا، وفقا للبيان.
وأضافت: "خلال المحطات في مختلف المطارات الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا، غادر المهاجرون الطائرة وتخلصوا من جوازات سفرهم المزوّرة وتقدّموا بطلبات لجوء".
وتتقاضى العصابة نحو 20 ألف دولار من كل شخص يتم تهريبه، كما يشتبه في إصدارها شيكات مزورة واحتيالها على شركات الطيران لتأسيس أسطولها واحتيالها على الفنادق عبر عدم تسديد الفواتير، بحسب البيان.