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https://sputnikarabic.ae/20220917/21-قتيلا-بينهم-19-طفلا-إثر-حادث-سير-في-جنوب-أفريقيا-1067856208.html
21 قتيلا بينهم 19 طفلا إثر حادث سير في جنوب أفريقيا
21 قتيلا بينهم 19 طفلا إثر حادث سير في جنوب أفريقيا
لقي 21 مصرعهم، بينهم 19 طفلا في حادث سير في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:36+0000
2022-09-17T08:36+0000
جنوب أفريقيا
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ووفقا لبيان صادر عن خدمات الطوارئ نشره موقع قناة "نيوز 24"، لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا، بينهم 19 طفلاً، مصرعهم في حادث في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا نشره الموقع أيضا، أكد أن رئيس الوزراء بالإنابة نوماغوغو سيميلاني، والمواصلات وسلامة المجتمع والاتصال MEC Sipho Hlomuka و Education MEC Mbali Fraser كانوا يقودون جهود الحكومة لدعم الأسر والضحايا.وقال البيان: "نود أن نؤكد للمواطنين وجميع الأسر المتضررة أن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث المروع والنتيجة بسرعة".
https://sputnikarabic.ae/20220911/مصرع-نحو-42-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-حادث-سير-جنوبي-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1067579482.html
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جنوب أفريقيا

21 قتيلا بينهم 19 طفلا إثر حادث سير في جنوب أفريقيا

08:36 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / Marco Longariسرقة مراكز التسوق والمحلات التجارية في مدينة فوسلوروس، عقب انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما، جنوب أفريقيا، 14 يوليو 2021
سرقة مراكز التسوق والمحلات التجارية في مدينة فوسلوروس، عقب انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما، جنوب أفريقيا، 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / Marco Longari
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لقي 21 مصرعهم، بينهم 19 طفلا في حادث سير في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.
ووفقا لبيان صادر عن خدمات الطوارئ نشره موقع قناة "نيوز 24"، لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا، بينهم 19 طفلاً، مصرعهم في حادث في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.
مواطنون يركبون سيارة لتوصلهم إلى وجهتهم، من مبايكي إلى بانغوي، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
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وعن الحادث أكد أن حافلة صغيرة على متنها تلاميذ في المرحلة الابتدائية قد اصطدمت بشاحنة توصيل بعد ظهر أمس الجمعة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا نشره الموقع أيضا، أكد أن رئيس الوزراء بالإنابة نوماغوغو سيميلاني، والمواصلات وسلامة المجتمع والاتصال MEC Sipho Hlomuka و Education MEC Mbali Fraser كانوا يقودون جهود الحكومة لدعم الأسر والضحايا.
وقال البيان: "نود أن نؤكد للمواطنين وجميع الأسر المتضررة أن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث المروع والنتيجة بسرعة".
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