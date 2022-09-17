https://sputnikarabic.ae/20220917/21-قتيلا-بينهم-19-طفلا-إثر-حادث-سير-في-جنوب-أفريقيا-1067856208.html

21 قتيلا بينهم 19 طفلا إثر حادث سير في جنوب أفريقيا

21 قتيلا بينهم 19 طفلا إثر حادث سير في جنوب أفريقيا

لقي 21 مصرعهم، بينهم 19 طفلا في حادث سير في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T08:36+0000

2022-09-17T08:36+0000

2022-09-17T08:36+0000

جنوب أفريقيا

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ووفقا لبيان صادر عن خدمات الطوارئ نشره موقع قناة "نيوز 24"، لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا، بينهم 19 طفلاً، مصرعهم في حادث في مقاطعة كوازولو ناتال، شرقي جنوب أفريقيا.وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا نشره الموقع أيضا، أكد أن رئيس الوزراء بالإنابة نوماغوغو سيميلاني، والمواصلات وسلامة المجتمع والاتصال MEC Sipho Hlomuka و Education MEC Mbali Fraser كانوا يقودون جهود الحكومة لدعم الأسر والضحايا.وقال البيان: "نود أن نؤكد للمواطنين وجميع الأسر المتضررة أن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث المروع والنتيجة بسرعة".

https://sputnikarabic.ae/20220911/مصرع-نحو-42-شخصا-وإصابة-العشرات-إثر-حادث-سير-جنوبي-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1067579482.html

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