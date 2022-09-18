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https://sputnikarabic.ae/20220918/أمين-عام-المفوضية-السودانية-للسلام-يطالب-بضرورة-مشاركة-المرأة-سياسيا-1067890817.html
أمين عام المفوضية السودانية للسلام يطالب بضرورة مشاركة المرأة سياسيا
أمين عام المفوضية السودانية للسلام يطالب بضرورة مشاركة المرأة سياسيا
طالب الأمين العام المكلف للمفوضية القومية للسلام بالسودان، محمد عبد الله آدم بضرورة مشاركة المرأة سياسيا خاصة في مناطق النزاعات. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:57+0000
2022-09-18T07:57+0000
أخبار السودان اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، شدد آدم على وجوب مشاركة المرأة في العمل السياسي، خاصة في مناطق النزاعات، معللا بأن هذه المشاركة تحقق السلام وتنشر ثقافته.تصريحات أمين عام المفوضية السودانية للسلام جاءت في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل حول المشاركة السياسية للنساء من المناطق المتأثرة بالحرب.من جانبها حددت لمياء عباس محمد حبيب رئيس منظمة "وقادرين الخيرية" الهدف من الورشة، مؤكدة انها تستهدف "تعزيز دورالمرأة في قضايا السلام، بجانب نشر ثقافة السلام والوعي لدي النساء في مناطق النازعات والدخول في الحوار السياسي".طالع أيضا: البرهان يؤكد على دور المرأة في تحقيق السلام بالسودان
https://sputnikarabic.ae/20190309/اليوم-العالمي-المرأة-الحكم-تسع-نساء-السودان-عشرين-جلدة-1039630894.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

أمين عام المفوضية السودانية للسلام يطالب بضرورة مشاركة المرأة سياسيا

07:57 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly نساء خلال الاحتجاجات في الخرطوم بمناسبة مرور الذكرى الأولى على أحداث السوادن، 23  مايو/ أيار 2020
نساء خلال الاحتجاجات في الخرطوم بمناسبة مرور الذكرى الأولى على أحداث السوادن، 23  مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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طالب الأمين العام المكلف للمفوضية القومية للسلام بالسودان، محمد عبد الله آدم بضرورة مشاركة المرأة سياسيا خاصة في مناطق النزاعات.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، شدد آدم على وجوب مشاركة المرأة في العمل السياسي، خاصة في مناطق النزاعات، معللا بأن هذه المشاركة تحقق السلام وتنشر ثقافته.
متظاهرون سودانيون يركضون من عبوة غاز مسيل للدموع أطلقها رجال شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم وهم يشاركون في مظاهرات مناهضة للحكومة في أم درمان بالخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2019
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تصريحات أمين عام المفوضية السودانية للسلام جاءت في كلمة له خلال مشاركته في ورشة عمل حول المشاركة السياسية للنساء من المناطق المتأثرة بالحرب.

الورشة التي نظمتها منظمة "ممكن وقادرين" الخيرية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ثمنها آدم وأكد أنها تسهم إسهاما كبيرا في بناء السلام المجتمعي داخل مناطق النزاعات.

من جانبها حددت لمياء عباس محمد حبيب رئيس منظمة "وقادرين الخيرية" الهدف من الورشة، مؤكدة انها تستهدف "تعزيز دورالمرأة في قضايا السلام، بجانب نشر ثقافة السلام والوعي لدي النساء في مناطق النازعات والدخول في الحوار السياسي".
طالع أيضا: البرهان يؤكد على دور المرأة في تحقيق السلام بالسودان
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