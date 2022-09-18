أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني... فيديو
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOريال مدريد يفوز في الديربي على جاره أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأحد 18 سبتمبر/ أيلول 2022.
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
حسم نادي ريال مدريد الإسباني الديربي لصالحه، بعدما نجح في الفوز على الأتليتكو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي رودريجو، ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم ليضعها في الشباك في الدقيقة 36.
هدف #ريال_مدريد الأول— المايسترو الرياضي⚽️ (@maestrooreyadi) September 18, 2022
في #اتليتكو_مدريد
⚽️🔥
رودريجو
pic.twitter.com/Bf7xAVobGi
هدف #ريال_مدريد الثاني— المايسترو الرياضي⚽️ (@maestrooreyadi) September 18, 2022
في #اتليتكو_مدريد
⚽️🔥
فالفيردي#ريال_مدريد_اتلتيكومدريد
pic.twitter.com/WEPhWVHWLe
وقلص هيرموسو الفارق في الدقيقة 83 بعدما سجل هدف من ركلة ركنية، ثم يتعرض للطرد في الدقيقة 91 بعد دفعه للاعب ريال مدريد.
كورتوا يهدي اتليتكو هدف 🔥#ريال_مدريد_اتلتيكومدريد #ريال_مدريد #ريال_مدَريد_اتلتيكو_مَدريد pic.twitter.com/hDVroPmvdQ— تغطيه جميع المباريات ...فقط تابعني 🌹 (@A00510752) September 18, 2022
وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.