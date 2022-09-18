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https://sputnikarabic.ae/20220918/أهداف-مباراة-ريال-مدريد-وأتلتيكو-مدريد-2-1-في-الدوري-الإسباني-فيديو-1067919177.html
أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني... فيديو
أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني... فيديو
حسم نادي ريال مدريد الإسباني الديربي لصالحه، بعدما نجح في الفوز على الأتليتكو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T21:42+0000
2022-09-18T21:42+0000
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
أخبار نادي ريال مدريد
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جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي رودريجو، ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم ليضعها في الشباك في الدقيقة 36.وقلص هيرموسو الفارق في الدقيقة 83 بعدما سجل هدف من ركلة ركنية، ثم يتعرض للطرد في الدقيقة 91 بعد دفعه للاعب ريال مدريد.وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, أخبار نادي ريال مدريد

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني... فيديو

21:42 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOريال مدريد يفوز في الديربي على جاره أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأحد 18 سبتمبر/ أيلول 2022.
ريال مدريد يفوز في الديربي على جاره أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأحد 18 سبتمبر/ أيلول 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني الديربي لصالحه، بعدما نجح في الفوز على الأتليتكو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
جاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي رودريجو، ثم سجل فالفيردي الهدف الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم ليضعها في الشباك في الدقيقة 36.
وقلص هيرموسو الفارق في الدقيقة 83 بعدما سجل هدف من ركلة ركنية، ثم يتعرض للطرد في الدقيقة 91 بعد دفعه للاعب ريال مدريد.
وبهذه النتيجة، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السابع برصيد 10 نقاط.
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