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أوكرانيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية
أوكرانيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية
عاد 250 جنديا أوكرانيا مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو" إلى ديارهم للمشاركة في المعارك الدائرة هناك. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T14:28+0000
2022-09-18T14:28+0000
أخبار أوكرانيا
الكونغو
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد: "عندما تم الإعلان عن انسحاب وحدة الطيران الأوكرانية في مارس (آذار)، حذر دبلوماسيون من أنها قد تترك بعثة الأمم المتحدة تعاني من نقص شديد في المروحيات".وتابعت: "هذه عناصر حيوية في القتال ضد مختلف الجماعات المتمردة المتمركزة في الغابات الكثيفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".شكلت المروحيات الأوكرانية الثماني نحو ثلث أسطول الأمم المتحدة، بحسب المصدر ذاته.ومنذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في فبراير/شباط الماضي، سحبت أوكرانيا جنودها المشاركين في بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.وتتعرض بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالفعل لضغوط في البلاد.وتعرضت لانتقادات على نطاق واسع لفشلها في القيام بما يكفي لاستعادة السلام في الشرق، حيث عملت جماعات مسلحة عديدة على مدى ثلاثة عقود، وقتلت واغتصبت ونهبت ثروات المنطقة من المعادن مثل الذهب والماس.في يوليو/ تموز، لقي 36 شخصا، بينهم أربعة من قوات حفظ السلام الأممية، مصرعهم، عندما نهب محتجون مباني تابعة للأمم المتحدة في مدن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الكونغو
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أخبار أوكرانيا, الكونغو
أخبار أوكرانيا, الكونغو

أوكرانيا تسحب قواتها من البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية

14:28 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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عاد 250 جنديا أوكرانيا مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونسكو" إلى ديارهم للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد: "عندما تم الإعلان عن انسحاب وحدة الطيران الأوكرانية في مارس (آذار)، حذر دبلوماسيون من أنها قد تترك بعثة الأمم المتحدة تعاني من نقص شديد في المروحيات".
وتابعت: "هذه عناصر حيوية في القتال ضد مختلف الجماعات المتمردة المتمركزة في الغابات الكثيفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
شكلت المروحيات الأوكرانية الثماني نحو ثلث أسطول الأمم المتحدة، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في فبراير/شباط الماضي، سحبت أوكرانيا جنودها المشاركين في بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وتتعرض بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالفعل لضغوط في البلاد.
وتعرضت لانتقادات على نطاق واسع لفشلها في القيام بما يكفي لاستعادة السلام في الشرق، حيث عملت جماعات مسلحة عديدة على مدى ثلاثة عقود، وقتلت واغتصبت ونهبت ثروات المنطقة من المعادن مثل الذهب والماس.
في يوليو/ تموز، لقي 36 شخصا، بينهم أربعة من قوات حفظ السلام الأممية، مصرعهم، عندما نهب محتجون مباني تابعة للأمم المتحدة في مدن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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