إنزال حافلة مهاجرين بالقرب من مقر نائبة بايدن كامالا هاريس بواسطة الجمهوريين... فيديو
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
وصلت حافلة تضم مهاجرين بالقرب من المقر الرسمي لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح أمس السبت.
وتضم الحافلة التي وصلت خارج المرصد البحري في العاصمة واشنطن، مهاجرين من فنزويلا ونيكاراغوا، وتشمل نساء وأطفالا ورجالا، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر شهرا.
وتم إنزال المهاجرين من حافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس بواسطة حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، المنتمي للحزب الجمهوري، في أحدث رد "هجومي" منه على الرئيس جو بايدن بشأن سياسات الحدود.
وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن توصيله أكثر من 100 مهاجر إلى منزل هاريس شمال غربي العاصمة.
وقال: "تواصل إدارة بايدن-هاريس تجاهل وإنكار الأزمة التاريخية على حدودنا الجنوبية، التي عرّضت مجتمعات تكساس للخطر وألحقت بالضياع لما يقرب من عامين".
Minutes ago, a bus of migrants sent from Texas arrived outside the Naval Observatory in Washington DC. We’re told they’re from Venezuela and Nicaragua. Men, women, children - even newborns. This is the second bus to arrive outside of the VP’s residence this week. @NBCNews pic.twitter.com/P7dHGQ3CMJ— Gary Grumbach (@GaryGrumbach) September 17, 2022
ويعد إنزال الحافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس هو أحدث إجراء من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين انتقدوا إدارة بايدن لجهودها على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
يشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، انتقدت غريغ أبوت وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على إرسالهما حافلات تضم مهاجرين للعاصمة واشنطن منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، واعتبرت في مقابلة مع مجلة "فايس" أن ما يفعلاه هو "ممارسة ألعاب".
وقالت: "هذه أعمال سياسية مثيرة مع بشر حقيقيين يفرون من الأذى".
وأفادت تقارير أمريكية أنه تم تسليم المهاجرين إلى كنيسة قريبة، بعد أن تم إنزالهم بالقرب من مقر كامالا هاريس.