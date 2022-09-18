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https://sputnikarabic.ae/20220918/إنزال-حافلة-مهاجرين-بالقرب-من-مقر-نائبة-بايدن-كامالا-هاريس-بواسطة-الجمهوريين-فيديو-1067892645.html
إنزال حافلة مهاجرين بالقرب من مقر نائبة بايدن كامالا هاريس بواسطة الجمهوريين... فيديو
إنزال حافلة مهاجرين بالقرب من مقر نائبة بايدن كامالا هاريس بواسطة الجمهوريين... فيديو
وصلت حافلة تضم مهاجرين بالقرب من المقر الرسمي لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، صباح أمس السبت.‏ 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:30+0000
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وتضم الحافلة التي وصلت خارج المرصد البحري في العاصمة واشنطن، مهاجرين من فنزويلا ونيكاراغوا، وتشمل نساء وأطفالا ورجالا، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر شهرا.وتم إنزال المهاجرين من حافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس بواسطة حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، المنتمي للحزب الجمهوري، في أحدث رد "هجومي" منه على الرئيس جو بايدن بشأن سياسات الحدود.وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن توصيله أكثر من 100 مهاجر إلى منزل هاريس شمال غربي العاصمة.ويعد إنزال الحافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس هو أحدث إجراء من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين انتقدوا إدارة بايدن لجهودها على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.يشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، انتقدت غريغ أبوت وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على إرسالهما حافلات تضم مهاجرين للعاصمة واشنطن منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، واعتبرت في مقابلة مع مجلة "فايس" أن ما يفعلاه هو "ممارسة ألعاب".وقالت: "هذه أعمال سياسية مثيرة مع بشر حقيقيين يفرون من الأذى".وأفادت تقارير أمريكية أنه تم تسليم المهاجرين إلى كنيسة قريبة، بعد أن تم إنزالهم بالقرب من مقر كامالا هاريس.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إنزال حافلة مهاجرين بالقرب من مقر نائبة بايدن كامالا هاريس بواسطة الجمهوريين... فيديو

09:30 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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وصلت حافلة تضم مهاجرين بالقرب من المقر الرسمي لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، صباح أمس السبت.‏
وتضم الحافلة التي وصلت خارج المرصد البحري في العاصمة واشنطن، مهاجرين من فنزويلا ونيكاراغوا، وتشمل نساء وأطفالا ورجالا، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر شهرا.
وتم إنزال المهاجرين من حافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس بواسطة حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، المنتمي للحزب الجمهوري، في أحدث رد "هجومي" منه على الرئيس جو بايدن بشأن سياسات الحدود.
وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن توصيله أكثر من 100 مهاجر إلى منزل هاريس شمال غربي العاصمة.

وقال: "تواصل إدارة بايدن-هاريس تجاهل وإنكار الأزمة التاريخية على حدودنا الجنوبية، التي عرّضت مجتمعات تكساس للخطر وألحقت بالضياع لما يقرب من عامين".

ويعد إنزال الحافلة بالقرب من مقر كامالا هاريس هو أحدث إجراء من مسؤولي الحزب الجمهوري، الذين انتقدوا إدارة بايدن لجهودها على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
يشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، انتقدت غريغ أبوت وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، على إرسالهما حافلات تضم مهاجرين للعاصمة واشنطن منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، واعتبرت في مقابلة مع مجلة "فايس" أن ما يفعلاه هو "ممارسة ألعاب".
وقالت: "هذه أعمال سياسية مثيرة مع بشر حقيقيين يفرون من الأذى".
وأفادت تقارير أمريكية أنه تم تسليم المهاجرين إلى كنيسة قريبة، بعد أن تم إنزالهم بالقرب من مقر كامالا هاريس.
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