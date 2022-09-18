https://sputnikarabic.ae/20220918/إيران-ترد-لأول-مرة-على-مزاعم-نيويورك-تايمز-بشأن-صحة-خامنئي-المتدهورة-1067904447.html

إيران ترد لأول مرة على مزاعم "نيويورك تايمز" بشأن صحة خامنئي المتدهورة

إيران ترد لأول مرة على مزاعم "نيويورك تايمز" بشأن صحة خامنئي المتدهورة

ردت إيران، اليوم الأحد، على "المزاعم الأخيرة التي أطلقتها صحیفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول الوضع الصحي لقائد الثورة في إیران علي خامنئي. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T14:26+0000

2022-09-18T14:26+0000

2022-09-18T14:26+0000

أخبار إيران

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وقال مستشار الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا محمد مرندي، عبر حسابه على تویتر، إن "مزاعم نیویورك تایمز أطلقت قبل یوم من کلمة ألقاها آیة الله خامنئي".وأضاف: "هم زعموا أنهم حصلوا على معلومات عن حالة قائد الثورة الصحية من أربعة أشخاص مطلعين، وتصوروا مدى فظاعة وتحيز صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الغربية بشأن القضايا المتعلقة بإيران".وظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران، بعد يوم من تقارير أمريكية تحدثت عن أنه يعاني من المرض وتدهور صحته أخيرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء.ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للمرشد علي خامنئي في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرةً إلى مناسبة "حلول الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين، حيث أُقيمت مراسم العزاء لجمع من الهيئات الطالبية من مختلف أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني، بحضور قائد الثورة، الإمام الخامنئي".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن "المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء".وأوضح أحد المصادر أن "خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة".وحسب المصادر: "يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي حرجة"، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي.وخلال السنوات الماضية، انتشرت العديد من التكهنات في إيران في الأوساط السياسية والإعلامية، حول احتمال تولي مجتبى خامنئي منصب والده.

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