https://sputnikarabic.ae/20220918/ارتفاع-قتلى-المدنيين-من-قرغيزيا-إثر-اشتباكات-مع-طاجيكستان-إلى-59-وتحذير-من-تصاعد-التوتر-1067914271.html

ارتفاع قتلى المدنيين من قرغيزيا إثر اشتباكات مع طاجيكستان إلى 59 وتحذير من تصاعد التوتر

ارتفاع قتلى المدنيين من قرغيزيا إثر اشتباكات مع طاجيكستان إلى 59 وتحذير من تصاعد التوتر

ارتفع عدد ضحايا من المدنيين القرغيزيين الذين قتلوا إثر الاشتباكات الحدودية بين بيشكك ودوشنبه إلى 59 قتيلا، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين، في ظل تحذيرات... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T18:19+0000

2022-09-18T18:19+0000

2022-09-18T18:19+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png

بيشكيك - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة القرغيزية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "تسلمت منظمات الرعاية الصحية في منطقة باتكين جثث 13 قتيلاً... وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 59".واعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا، أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين.وأكدت وزارة الخارجية القرغيزية أن "الأحداث التي وقعت في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر/أيلول، تعتبر عملًا عدوانيًا مسلحًا مخططًا له مسبقًا من جانب طاجيكستان ضد دولة قرغيزيا".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيريه الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بين بلديهما، داعيا إلى حل الأزمة دبلوماسيا.وقال المكتب الصحافي للكرملين، في بيان اليوم الأحد، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان في محادثات هاتفية مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون".كما أكد الرئيس الروسي "استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان"يذكر أن اشتباكات واسعة النطاق وقعت على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة الماضية، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء القصف.وأفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "العدد الإجمالي للقتلى نتيجة الصراع المسلح في منطقة باتكين هو 36 شخصا، إلى جانب 129 مصابا".وأعلنت هيئة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قرغيزيا، أمس السبت، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة، وأشارت إلى أن اللجنة القرغيزية - الطاجيكية تجري مفاوضات ثنائية من أجل تعزيز الاستقرار على الحدود بين البلدين.وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم نحو 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.

https://sputnikarabic.ae/20220918/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-الرئيسين-الطاجيكي-والقرغيزي-الاشتباكات-الحدودية-بينهما-ويدعو-إلى-تجنب-التصعيد-1067896156.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم