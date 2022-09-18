ارتفاع قتلى المدنيين من قرغيزيا إثر اشتباكات مع طاجيكستان إلى 59 وتحذير من تصاعد التوتر
ارتفع عدد ضحايا من المدنيين القرغيزيين الذين قتلوا إثر الاشتباكات الحدودية بين بيشكك ودوشنبه إلى 59 قتيلا، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين، في ظل تحذيرات من تصاعد حدة التوتر.
بيشكيك - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة القرغيزية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "تسلمت منظمات الرعاية الصحية في منطقة باتكين جثث 13 قتيلاً... وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 59".
واعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا، أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين.
واعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا، أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية القرغيزية، في بيان اليوم الأحد، إن "تصرفات الجانب الطاجيكي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع واسع النطاق بين الدول، وكذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة آسيا الوسطى ككل".
وأكدت وزارة الخارجية القرغيزية أن "الأحداث التي وقعت في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر/أيلول، تعتبر عملًا عدوانيًا مسلحًا مخططًا له مسبقًا من جانب طاجيكستان ضد دولة قرغيزيا".
وأوضحت أنه "لدينا جميع الأدلة (الصور ومواد الفيديو) التي سجلت بداية العدوان، وكذلك جميع الفظائع والجرائم التي ارتكبها الجيش الطاجيكي على أراضي جمهورية قرغيزيا... وإذا لزم الأمر، فإن الجانب القرغيزي على استعداد لتقديم هذا الدليل".
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيريه الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بين بلديهما، داعيا إلى حل الأزمة دبلوماسيا.
وقال المكتب الصحافي للكرملين، في بيان اليوم الأحد، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان في محادثات هاتفية مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون".
وقال المكتب الصحافي للكرملين، في بيان اليوم الأحد، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان في محادثات هاتفية مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون".
ودعا بوتين الطرفين إلى "تجنب المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لتسوية الأزمة في أقرب وقت ممكن بالوسائل السلمية والدبلوماسية".
كما أكد الرئيس الروسي "استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزيا وطاجيكستان"
يذكر أن اشتباكات واسعة النطاق وقعت على حدود قرغيزيا وطاجيكستان، صباح الجمعة الماضية، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين ببدء القصف.
وأفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "العدد الإجمالي للقتلى نتيجة الصراع المسلح في منطقة باتكين هو 36 شخصا، إلى جانب 129 مصابا".
ولم تعلن طاجيكستان أي أرقام رسمية للضحايا، ولكن مصادر أمنية قالت إن ما لا يقل عن 7 أشخاص قتلوا، الجمعة.
وأعلنت هيئة حرس الحدود التابعة للجنة الأمن القومي في قرغيزيا، أمس السبت، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان ما زال محتدما لكنه تحت السيطرة، وأشارت إلى أن اللجنة القرغيزية - الطاجيكية تجري مفاوضات ثنائية من أجل تعزيز الاستقرار على الحدود بين البلدين.
وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين حوادث متكررة، بسبب وجود أراض واسعة متنازع عليها؛ حيث لم يتم، حتى الآن، ترسيم نحو 519 كيلومترا من الشريط الحدودي بين البلدين، والممتد على طول 980 كيلومترا.