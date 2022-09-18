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افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات
افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات
شهدت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، افتتاح "دار التضامن مع ‏النساء" في فرنسا، لضحايا العنف الأسري، والذي يلقى دعما من بلدها.‏ 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:42+0000
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ويوفر مركز الإيواء الجديد، المتواجد في منطقة إيسون بالقرب من العاصمة باريس، دعما شاملا للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، من أجل تزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه للخروج من وضعهم المعيشي الصعب، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وقالت السفيرة هند العتيبة خلال افتتاح الدار إن "تمكين المرأة في مختلف المجالات من أولويات دولة الإمارات ومحل اهتمام القيادة الرشيدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضطلع الدولة بدور رائد عالمياً في هذا المجال".وتابعت: "في هذا الصدد أعرب عن اعتزازي بالدعم الذي تقدمه سفارة دولة الإمارات في فرنسا لجمعية "Léa Solidarité Femmes" من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة".وحضر حفل افتتاح الدار كل من عمدة مدينة مونجيرون، سيلفي كاريون، ورئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة إيسون، فرانسوا دوروفري، وممثلين عن الحكومة الفرنسية والجهات الفاعلة المشاركة في المشروع.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي

افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات

08:42 GMT 18.09.2022
CC0 / Pixabay / برج إيفل في باريس
برج إيفل في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
برج إيفل في باريس
CC0 / Pixabay /
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شهدت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، افتتاح "دار التضامن مع ‏النساء" في فرنسا، لضحايا العنف الأسري، والذي يلقى دعما من بلدها.‏
ويوفر مركز الإيواء الجديد، المتواجد في منطقة إيسون بالقرب من العاصمة باريس، دعما شاملا للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، من أجل تزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه للخروج من وضعهم المعيشي الصعب، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقالت السفيرة هند العتيبة خلال افتتاح الدار إن "تمكين المرأة في مختلف المجالات من أولويات دولة الإمارات ومحل اهتمام القيادة الرشيدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضطلع الدولة بدور رائد عالمياً في هذا المجال".
وتابعت: "في هذا الصدد أعرب عن اعتزازي بالدعم الذي تقدمه سفارة دولة الإمارات في فرنسا لجمعية "Léa Solidarité Femmes" من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة".
وحضر حفل افتتاح الدار كل من عمدة مدينة مونجيرون، سيلفي كاريون، ورئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة إيسون، فرانسوا دوروفري، وممثلين عن الحكومة الفرنسية والجهات الفاعلة المشاركة في المشروع.
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