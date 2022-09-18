https://sputnikarabic.ae/20220918/افتتاح-دار-للتضامن-مع-النساء-ومكافحة-العنف-الأسري-في-فرنسا-بدعم-من-الإمارات-1067891699.html
افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات
افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات
شهدت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، افتتاح "دار التضامن مع النساء" في فرنسا، لضحايا العنف الأسري، والذي يلقى دعما من بلدها. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:42+0000
2022-09-18T08:42+0000
2022-09-18T08:42+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار فرنسا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/90/1038829014_0:600:1282:1321_1920x0_80_0_0_ee44c98c052a592bf4b91424814eaff6.jpg
ويوفر مركز الإيواء الجديد، المتواجد في منطقة إيسون بالقرب من العاصمة باريس، دعما شاملا للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، من أجل تزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه للخروج من وضعهم المعيشي الصعب، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وقالت السفيرة هند العتيبة خلال افتتاح الدار إن "تمكين المرأة في مختلف المجالات من أولويات دولة الإمارات ومحل اهتمام القيادة الرشيدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضطلع الدولة بدور رائد عالمياً في هذا المجال".وتابعت: "في هذا الصدد أعرب عن اعتزازي بالدعم الذي تقدمه سفارة دولة الإمارات في فرنسا لجمعية "Léa Solidarité Femmes" من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة".وحضر حفل افتتاح الدار كل من عمدة مدينة مونجيرون، سيلفي كاريون، ورئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة إيسون، فرانسوا دوروفري، وممثلين عن الحكومة الفرنسية والجهات الفاعلة المشاركة في المشروع.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103882/90/1038829014_0:479:1282:1441_1920x0_80_0_0_fac3556daaf4a3005003b3b7c19a015e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي
افتتاح دار للتضامن مع النساء ومكافحة العنف الأسري في فرنسا بدعم من الإمارات
تابعنا عبر
شهدت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى فرنسا، هند مانع العتيبة، افتتاح "دار التضامن مع النساء" في فرنسا، لضحايا العنف الأسري، والذي يلقى دعما من بلدها.
ويوفر مركز الإيواء الجديد، المتواجد في منطقة إيسون بالقرب من العاصمة باريس، دعما شاملا للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، من أجل تزويدهم بكل الدعم الذي يحتاجونه للخروج من وضعهم المعيشي الصعب، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وقالت السفيرة هند العتيبة خلال افتتاح الدار إن "تمكين المرأة في مختلف المجالات من أولويات دولة الإمارات ومحل اهتمام القيادة الرشيدة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل تضطلع الدولة بدور رائد عالمياً في هذا المجال".
وتابعت: "في هذا الصدد أعرب عن اعتزازي بالدعم الذي تقدمه سفارة دولة الإمارات في فرنسا لجمعية "Léa Solidarité Femmes" من أجل حماية النساء والأطفال المتضررين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة".
وحضر حفل افتتاح الدار كل من عمدة مدينة مونجيرون، سيلفي كاريون، ورئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة إيسون، فرانسوا دوروفري، وممثلين عن الحكومة الفرنسية والجهات الفاعلة المشاركة في المشروع.