https://sputnikarabic.ae/20220918/الأقمار-الصناعية-ترصد-8-مقاتلات-دلتا-صينية-غريبة-وتكهنات-حول-طبيعتها-صور--1067899704.html
الأقمار الصناعية ترصد 8 مقاتلات "دلتا" صينية غريبة وتكهنات حول طبيعتها... صور
الأقمار الصناعية ترصد 8 مقاتلات "دلتا" صينية غريبة وتكهنات حول طبيعتها... صور
رصدت صحف متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري ما قيل إنه فئة جديدة من المقاتلات الصينية التي ظهرت في الصور الملتقطة للأقمار الصناعية لمطار صيني، حيث ظهرت 8 طائرات في... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:47+0000
2022-09-18T12:47+0000
2022-09-18T12:47+0000
رصد عسكري
العالم
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وشوهد في الصورة الملتقطة من قمر صناعي لقاعدة لينتاو الجوية في مقاطعة قانسو الصينية مشاهد أولية لما "يبدو أنه فئة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس".وبحسب صحيفة "مياتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد "أثار ظهور 8 هياكل طائرات خفيّة على المدرج تكهنات واسعة حول ما يمكن أن تكون عليه".وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات "تختلف بشكل واضح عن مقاتلات "J-20" الصينية، والتي تعد اليوم واحدة من مقاتلتين فقط من فئة الجيل الخامس قيد الإنتاج".وقدمت الصحيفة عدة تكهنات حول طبيعة هذه المقاتلة الغريبة، حيث أشارت إلى أنها ربما تكون نسخة معدلة من مقاتلة "J-20"، لأن الأخيرة تأتي بمحرك مزدوج ثقيل الوزن، وجاء في المقال "تم التكهن منذ فترة طويلة بإمكانية إنتاج فئة من المقاتلة بمحرك واحد أخف وزنا كنظير منخفض التكلفة بتكاليف تشغيلية أقل أيضا".وتحتوي الطائرة المرصودة على جناح "دلتا" شبه مثالي (أي أشبه بمثلث)، على عكس الجناح المرن للطائرة "J-20” الذي يتمتع بجناح أوسع بشكل ملحوظ.أما الاحتمال الآخر الذي قدمته الصحيفة، هو أن "الطائرة الجديدة تمثل تصميما غير مأهول (بلا طيار) يمكن أن يكون بمثابة (طيار آلي مخلص) لوحدات المقاتلات الصينية المستقبلية، بما في ذلك مقاتلات الجيل السادس قيد التطوير حاليا".وعلى الرغم من ظهور بعض التكهنات بأن الطائرات الجديدة هي نماذج أولية، إلا أن ظهور 8 هياكل لهذه الطائرات في وقت واحد يشير إلى أنه مهما كانت طبيعة البرنامج، فقد يكون قد تجاوز تلك المرحلة بالفعل، أي مرحلة التصميم ووصل إلى مرحلة الإنتاج.وأثيرت أيضا فرضية أن الطائرة قد لا تكون معدة للقتال على الإطلاق، أي "يمكن أن تكون نماذج كاملة الحجم مخصصة لفيلم أو لأي غرض آخر يفسر موقعها البعيد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
الأقمار الصناعية ترصد 8 مقاتلات "دلتا" صينية غريبة وتكهنات حول طبيعتها... صور
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رصدت صحف متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري ما قيل إنه فئة جديدة من المقاتلات الصينية التي ظهرت في الصور الملتقطة للأقمار الصناعية لمطار صيني، حيث ظهرت 8 طائرات في المدرج بشكل واضح.
وشوهد في الصورة الملتقطة من قمر صناعي لقاعدة لينتاو الجوية في مقاطعة قانسو الصينية مشاهد أولية لما "يبدو أنه فئة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس".
وبحسب صحيفة "مياتاري واتش" المتخصصة
بالسلاح والعتاد العسكري، فقد "أثار ظهور 8 هياكل طائرات خفيّة على المدرج تكهنات واسعة حول ما يمكن أن تكون عليه".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات "تختلف بشكل واضح عن مقاتلات "J-20" الصينية، والتي تعد اليوم واحدة من مقاتلتين فقط من فئة الجيل الخامس قيد الإنتاج".
وقدمت الصحيفة عدة تكهنات حول طبيعة هذه المقاتلة الغريبة، حيث أشارت إلى أنها ربما تكون نسخة معدلة من مقاتلة "J-20"، لأن الأخيرة تأتي بمحرك مزدوج ثقيل الوزن، وجاء في المقال "تم التكهن منذ فترة طويلة بإمكانية إنتاج فئة من المقاتلة بمحرك واحد أخف وزنا كنظير منخفض التكلفة بتكاليف تشغيلية أقل أيضا".
وتحتوي الطائرة المرصودة على جناح "دلتا" شبه مثالي (أي أشبه بمثلث)، على عكس الجناح المرن للطائرة "J-20” الذي يتمتع بجناح أوسع بشكل ملحوظ.
أما الاحتمال الآخر الذي قدمته الصحيفة، هو أن "الطائرة الجديدة تمثل تصميما غير مأهول (بلا طيار) يمكن أن يكون بمثابة (طيار آلي مخلص) لوحدات المقاتلات الصينية المستقبلية، بما في ذلك مقاتلات الجيل السادس قيد التطوير حاليا".
وعلى الرغم من ظهور بعض التكهنات بأن الطائرات الجديدة هي نماذج أولية، إلا أن ظهور 8 هياكل لهذه الطائرات في وقت واحد يشير إلى أنه مهما كانت طبيعة البرنامج، فقد يكون قد تجاوز تلك المرحلة بالفعل، أي مرحلة التصميم ووصل إلى مرحلة الإنتاج.
وأثيرت أيضا فرضية أن الطائرة قد لا تكون معدة للقتال على الإطلاق، أي "يمكن أن تكون نماذج كاملة الحجم مخصصة لفيلم أو لأي غرض آخر يفسر موقعها البعيد".