https://sputnikarabic.ae/20220918/الأقمار-الصناعية-ترصد-8-مقاتلات-دلتا-صينية-غريبة-وتكهنات-حول-طبيعتها-صور--1067899704.html

الأقمار الصناعية ترصد 8 مقاتلات "دلتا" صينية غريبة وتكهنات حول طبيعتها... صور

الأقمار الصناعية ترصد 8 مقاتلات "دلتا" صينية غريبة وتكهنات حول طبيعتها... صور

رصدت صحف متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري ما قيل إنه فئة جديدة من المقاتلات الصينية التي ظهرت في الصور الملتقطة للأقمار الصناعية لمطار صيني، حيث ظهرت 8 طائرات في... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T12:47+0000

2022-09-18T12:47+0000

2022-09-18T12:47+0000

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103718/63/1037186330_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_7880eb01194ccb8b7a48d4872dc6d04c.jpg

وشوهد في الصورة الملتقطة من قمر صناعي لقاعدة لينتاو الجوية في مقاطعة قانسو الصينية مشاهد أولية لما "يبدو أنه فئة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس".وبحسب صحيفة "مياتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد "أثار ظهور 8 هياكل طائرات خفيّة على المدرج تكهنات واسعة حول ما يمكن أن تكون عليه".وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات "تختلف بشكل واضح عن مقاتلات "J-20" الصينية، والتي تعد اليوم واحدة من مقاتلتين فقط من فئة الجيل الخامس قيد الإنتاج".وقدمت الصحيفة عدة تكهنات حول طبيعة هذه المقاتلة الغريبة، حيث أشارت إلى أنها ربما تكون نسخة معدلة من مقاتلة "J-20"، لأن الأخيرة تأتي بمحرك مزدوج ثقيل الوزن، وجاء في المقال "تم التكهن منذ فترة طويلة بإمكانية إنتاج فئة من المقاتلة بمحرك واحد أخف وزنا كنظير منخفض التكلفة بتكاليف تشغيلية أقل أيضا".وتحتوي الطائرة المرصودة على جناح "دلتا" شبه مثالي (أي أشبه بمثلث)، على عكس الجناح المرن للطائرة "J-20” الذي يتمتع بجناح أوسع بشكل ملحوظ.أما الاحتمال الآخر الذي قدمته الصحيفة، هو أن "الطائرة الجديدة تمثل تصميما غير مأهول (بلا طيار) يمكن أن يكون بمثابة (طيار آلي مخلص) لوحدات المقاتلات الصينية المستقبلية، بما في ذلك مقاتلات الجيل السادس قيد التطوير حاليا".وعلى الرغم من ظهور بعض التكهنات بأن الطائرات الجديدة هي نماذج أولية، إلا أن ظهور 8 هياكل لهذه الطائرات في وقت واحد يشير إلى أنه مهما كانت طبيعة البرنامج، فقد يكون قد تجاوز تلك المرحلة بالفعل، أي مرحلة التصميم ووصل إلى مرحلة الإنتاج.وأثيرت أيضا فرضية أن الطائرة قد لا تكون معدة للقتال على الإطلاق، أي "يمكن أن تكون نماذج كاملة الحجم مخصصة لفيلم أو لأي غرض آخر يفسر موقعها البعيد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم