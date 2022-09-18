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https://sputnikarabic.ae/20220918/الأمم-المتحدة-تحث-طالبان-على-إعادة-فتح-الفصول-الدراسية-أمام-طالبات-المدارس-الثانوية-1067890063.html
الأمم المتحدة تحث طالبان على إعادة فتح الفصول الدراسية أمام طالبات المدارس الثانوية
الأمم المتحدة تحث طالبان على إعادة فتح الفصول الدراسية أمام طالبات المدارس الثانوية
حثت الأمم المتحدة حركة طالبان اليوم الأحد على إعادة فتح المدارس الثانوية أمام الطالبات في أفغانستان، واصفة الحظر الذي بدأ قبل عام بأنه "مأساوي ومخز". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:28+0000
2022-09-18T07:28+0000
حركة طالبان
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بعد أسابيع من استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ اب من العام الماضي، أعادت فتح المدارس الثانوية أمام الطلاب في 18 سبتمبر/ أيلول 2021، لكنها منعت طالبات المدارس الثانوية من الحضور في الفصول الدراسية.وفي 23 مارس/ آذار الماضي، فتحت وزارة التعليم المدارس الثانوية ولكن خلال ساعات أمرت قيادة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، بحسب "فرانس برس".ومنذ ذلك الحين، حرم أكثر من مليون فتاة من التعليم في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.وقال ماركوس بوتزيل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان "هذه ذكرى مأساوية ومخزية ويمكن تجنبها تماما".وأضاف: "إنه أمر يلحق ضررا عميقا بجيل من الفتيات ومستقبل أفغانستان نفسها، مضيفا أن الحظر لا يوجد مثيل له في العالم.وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان على إلغاء الحظر.
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

الأمم المتحدة تحث طالبان على إعادة فتح الفصول الدراسية أمام طالبات المدارس الثانوية

07:28 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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حثت الأمم المتحدة حركة طالبان اليوم الأحد على إعادة فتح المدارس الثانوية أمام الطالبات في أفغانستان، واصفة الحظر الذي بدأ قبل عام بأنه "مأساوي ومخز".
بعد أسابيع من استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس/ اب من العام الماضي، أعادت فتح المدارس الثانوية أمام الطلاب في 18 سبتمبر/ أيلول 2021، لكنها منعت طالبات المدارس الثانوية من الحضور في الفصول الدراسية.
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14 سبتمبر, 11:35 GMT
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، فتحت وزارة التعليم المدارس الثانوية ولكن خلال ساعات أمرت قيادة حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية)، بحسب "فرانس برس".
ومنذ ذلك الحين، حرم أكثر من مليون فتاة من التعليم في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.
وقال ماركوس بوتزيل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان "هذه ذكرى مأساوية ومخزية ويمكن تجنبها تماما".
وأضاف: "إنه أمر يلحق ضررا عميقا بجيل من الفتيات ومستقبل أفغانستان نفسها، مضيفا أن الحظر لا يوجد مثيل له في العالم.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة طالبان على إلغاء الحظر.
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