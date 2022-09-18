https://sputnikarabic.ae/20220918/الإطار-التنسيقي-في-العراق-محمد-شياع-السوداني-مازال-مرشحنا-لرئاسة-الحكومة-ويحظى-بقبول-الأكراد-والسنة-1067918351.html

الإطار التنسيقي في العراق: محمد شياع السوداني مازال مرشحنا لرئاسة الحكومة ويحظى بقبول الأكراد والسنة

الإطار التنسيقي في العراق: محمد شياع السوداني مازال مرشحنا لرئاسة الحكومة ويحظى بقبول الأكراد والسنة

أكد تحالف الفتح، التابع للإطار التنسيقي في العراق، اليوم الأحد، أن "محمد شياع السوداني، مازال مرشح الإطار لرئاسة الحكومة الجديدة"، مرجحا أن يكون هناك موقف... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T21:05+0000

2022-09-18T21:05+0000

2022-09-18T21:05+0000

أخبار العراق اليوم

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وقالت عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريحات نقلها موقع "موسوعة العراق" إن "محمد شياع السوداني يمثل مرشح رئاسة الحكومة من قبل البيت الشيعي، حاله حال مرشحي الرئاسة الأخرى لدى السنة والأكراد"، لافتا إلى أن "هناك إمكانية كبيرة أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للازمة السياسية بحيث يتم الذهاب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".وأضاف أن "المكون الشيعي لم يتدخل باختيارات السنة والأكراد لمرشحيهم لمناصب رئاسة الجمهورية والبرلمان"، مشدة على ضرورة عدم التدخل بالمرشح الخاص بالمكون الشيعي لرئاسة الحكومة الجديدة.وكان "الإطار التنسيقي"، قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان".وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغييره بأي مرشح آخر".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

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