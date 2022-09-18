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https://sputnikarabic.ae/20220918/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-تعليق-مليارات-اليورو-من-التمويل-المقدم-للمجر-1067902548.html
الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق مليارات اليورو من التمويل المقدم للمجر
الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق مليارات اليورو من التمويل المقدم للمجر
أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بوقف تمويل قدره مليارات اليورو للمجر، بسبب انتهاكات مزعومة لسيادة القانون، لكنها قالت إن الإجراء التصحيحي الذي اقترحته... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:42+0000
2022-09-18T13:42+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وصرح مفوض الميزانية، يوهانس هان، للصحفيين بأن "المفوضية تقترح تعليق 65% من الالتزامات لثلاثة برامج تشغيلية في إطار سياسة التماسك، بما يقدر بنحو 7.5 مليار يورو (7.5 مليار دولار تقريبا)".أمام مجلس الاتحاد الأوروبي شهر واحد ليقرر ما إذا كان سيوافق على الإجراء العقابي، والذي سيكلف الدولة الواقعة في شرق أوروبا - ثاني أكبر مستفيد صافٍ من الاتحاد الأوروبي بعد بولندا - ثلث تمويلها بموجب سياسة التماسك.أطلقت عملية آلية سيادة القانون رسميا في أبريل/ نيسان بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي المجر بتقييد حريات القضاء والإعلام.قدمت بودابست إجراءات في الأشهر الماضية لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية قالت إن تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال معرضة للخطر "في انتظار تنفيذ خطوات التنفيذ الرئيسية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/وزير-تشيكي-لا-يستبعد-خروج-المجر-من-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-روسيا-1067541058.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق مليارات اليورو من التمويل المقدم للمجر

13:42 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أوصت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بوقف تمويل قدره مليارات اليورو للمجر، بسبب انتهاكات مزعومة لسيادة القانون، لكنها قالت إن الإجراء التصحيحي الذي اقترحته بودابست يمكن أن يجنبها العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وصرح مفوض الميزانية، يوهانس هان، للصحفيين بأن "المفوضية تقترح تعليق 65% من الالتزامات لثلاثة برامج تشغيلية في إطار سياسة التماسك، بما يقدر بنحو 7.5 مليار يورو (7.5 مليار دولار تقريبا)".
أعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
10 سبتمبر, 04:19 GMT
أمام مجلس الاتحاد الأوروبي شهر واحد ليقرر ما إذا كان سيوافق على الإجراء العقابي، والذي سيكلف الدولة الواقعة في شرق أوروبا - ثاني أكبر مستفيد صافٍ من الاتحاد الأوروبي بعد بولندا - ثلث تمويلها بموجب سياسة التماسك.
أطلقت عملية آلية سيادة القانون رسميا في أبريل/ نيسان بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي المجر بتقييد حريات القضاء والإعلام.
قدمت بودابست إجراءات في الأشهر الماضية لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية قالت إن تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تزال معرضة للخطر "في انتظار تنفيذ خطوات التنفيذ الرئيسية".
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