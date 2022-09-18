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الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة
الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، إخمادها 78 حريقًا خلال الـ 24 الساعة الماضية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T19:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الدفاع المدني، أن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت 78 حادث حريق، وعدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغ إصابة واحدة".وقالت المديرية إن أهم الحوادث المسجلة خلال الـ24 الساعة الماضية جاءت في محافظة بابل، حيث اندلع حريق كبير داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع.وكذلك اندلع حريق في محافظة نينوى "وتمكنت الفرق المشاركة من الدفاع المدني من السيطرة على الحادث وإخماد النيران قبل أن تصل إلى كراجات تصليح السيارات الملاصقة لموقع الحادث".وأشارت المديرية أيضا إلى حريق اندلع داخل دار سكن، وتمكنت من السيطرة عليه وأنقذت مبالغ مالية في منطقة حي الارتقاء في محافظة كركوك بسبب تماس كهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة

19:45 GMT 18.09.2022
© Photo / Bashir Sobihحريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق
حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Photo / Bashir Sobih
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، إخمادها 78 حريقًا خلال الـ 24 الساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الدفاع المدني، أن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت 78 حادث حريق، وعدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغ إصابة واحدة".
وقالت المديرية إن أهم الحوادث المسجلة خلال الـ24 الساعة الماضية جاءت في محافظة بابل، حيث اندلع حريق كبير داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع.
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وكذلك اندلع حريق في محافظة نينوى "وتمكنت الفرق المشاركة من الدفاع المدني من السيطرة على الحادث وإخماد النيران قبل أن تصل إلى كراجات تصليح السيارات الملاصقة لموقع الحادث".
وأشارت المديرية أيضا إلى حريق اندلع داخل دار سكن، وتمكنت من السيطرة عليه وأنقذت مبالغ مالية في منطقة حي الارتقاء في محافظة كركوك بسبب تماس كهربائي.
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