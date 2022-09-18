https://sputnikarabic.ae/20220918/الدفاع-المدني-العراقي-يخمد-78-حريقا-خلال-24-ساعة-1067916399.html
الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة
الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، إخمادها 78 حريقًا خلال الـ 24 الساعة الماضية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T19:45+0000
2022-09-18T19:45+0000
2022-09-18T19:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/44/1041604481_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_66084ccf98f33adea5e0c75b111b89c8.png
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الدفاع المدني، أن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت 78 حادث حريق، وعدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغ إصابة واحدة".وقالت المديرية إن أهم الحوادث المسجلة خلال الـ24 الساعة الماضية جاءت في محافظة بابل، حيث اندلع حريق كبير داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع.وكذلك اندلع حريق في محافظة نينوى "وتمكنت الفرق المشاركة من الدفاع المدني من السيطرة على الحادث وإخماد النيران قبل أن تصل إلى كراجات تصليح السيارات الملاصقة لموقع الحادث".وأشارت المديرية أيضا إلى حريق اندلع داخل دار سكن، وتمكنت من السيطرة عليه وأنقذت مبالغ مالية في منطقة حي الارتقاء في محافظة كركوك بسبب تماس كهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20220904/العراق-حريق-ضخم-في-أحد-فنادق-أربيل-والدفاع-المدني-يحاول-السيطرة-عليه-فيديو-1067282336.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104160/44/1041604481_85:0:701:462_1920x0_80_0_0_670354edb42927145975c2e054f29c18.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الدفاع المدني العراقي يخمد 78 حريقا خلال 24 ساعة
تابعنا عبر
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الأحد، إخمادها 78 حريقًا خلال الـ 24 الساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن مديرية الدفاع المدني، أن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت 78 حادث حريق، وعدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغ إصابة واحدة".
وقالت المديرية إن أهم الحوادث المسجلة خلال الـ24 الساعة الماضية جاءت في محافظة بابل، حيث اندلع حريق كبير داخل صهريج محمل بـوقود النفط الأسود في قضاء المحاويل على الطريق الدولي السريع.
وكذلك اندلع حريق في محافظة نينوى "وتمكنت الفرق المشاركة من الدفاع المدني من السيطرة على الحادث وإخماد النيران قبل أن تصل إلى كراجات تصليح السيارات الملاصقة لموقع الحادث".
وأشارت المديرية أيضا إلى حريق اندلع داخل دار سكن، وتمكنت من السيطرة عليه وأنقذت مبالغ مالية في منطقة حي الارتقاء في محافظة كركوك بسبب تماس كهربائي.