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https://sputnikarabic.ae/20220918/الرئيس-الفلسطيني-يلقي-خطابا-في-الأمم-المتحدة-الجمعة-المقبل-1067905197.html
الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل
الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل
غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T14:37+0000
2022-09-18T14:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
الجمعية العامة للأمم المتحدة
إيرلندا
أخبار العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.وأشارت إلى أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.وكان محمود عباس قد عبر، أمس السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المحافل الدولية، الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما موقفها في مجلس الأمن، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.وعبر الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بأي مبادرة إيرلندية بهدف إعادة إحياء العملية السياسية.ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض السلطات الإسرائيلية وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".ويشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجزائر-تدعو-فلسطين-إلى-حضور-القمة-العربية-وعباس-يؤكد-مشاركته-1067345586.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الجمعية العامة للأمم المتحدة, إيرلندا, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, الجمعية العامة للأمم المتحدة, إيرلندا, أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة المقبل

14:37 GMT 18.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . POOL
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غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.
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6 سبتمبر, 07:49 GMT
ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وكان محمود عباس قد عبر، أمس السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المحافل الدولية، الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما موقفها في مجلس الأمن، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بأي مبادرة إيرلندية بهدف إعادة إحياء العملية السياسية.
ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض السلطات الإسرائيلية وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".
ويشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.
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