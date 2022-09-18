https://sputnikarabic.ae/20220918/السفارة-الأوكرانية-في-بوخارست-تعلق-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الروماني-السابق-بشأن-الحدود-المصطنعة-1067890696.html
السفارة الأوكرانية في بوخارست تعلق على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق بشأن الحدود المصطنعة
السفارة الأوكرانية في بوخارست تعلق على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق بشأن الحدود المصطنعة
أصدرت سفارة أوكرانيا في بوخارست تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق أندريه مارغا حول الحدود المصطنعة، معتبرة كلامه إهانة شائنة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:53+0000
2022-09-18T07:53+0000
2022-09-18T07:53+0000
العالم
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ونشرت السفارة الأوكرانية في بوخارست تعليقها على منصة "تويتر" وجاء فيه: "مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف".وأضاف المنشور إنها "مثال على إهانة صارخة"، معربة عن ثقتها في أن الدبلوماسي الروماني يحاول التشكيك في حرمة الحدود الأوكرانية.وقال وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا، إن أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة مقترحا أن تتنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.ونقلت صحيفة " ليبيرتي" الرومانية عن مارغ قوله يوم السبت، خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة، يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفارة الأوكرانية في بوخارست تعلق على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق بشأن الحدود المصطنعة
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أصدرت سفارة أوكرانيا في بوخارست تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الروماني السابق أندريه مارغا حول الحدود المصطنعة، معتبرة كلامه إهانة شائنة.
ونشرت السفارة الأوكرانية في بوخارست تعليقها على منصة "تويتر" وجاء فيه: "مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف".
وأضاف المنشور إنها "مثال على إهانة صارخة"، معربة عن ثقتها في أن الدبلوماسي الروماني يحاول التشكيك في حرمة الحدود الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الروماني
الأسبق أندريه مارغا، إن أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة مقترحا أن تتنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.
ونقلت صحيفة " ليبيرتي" الرومانية عن مارغ قوله يوم السبت، خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة، يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".