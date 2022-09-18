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https://sputnikarabic.ae/20220918/الصين-تتهم-جمهورية-التشيك-بانتهاك-سيادتها-1067895112.html
الصين تتهم جمهورية التشيك بانتهاك سيادتها
الصين تتهم جمهورية التشيك بانتهاك سيادتها
أعلنت السفارة الصينية في براغ، اليوم الأحد، أن جمهورية التشيك ستنتهك سيادة الصين في حال أقدم الوفد التشيكي على زيارة جزيرة تايوان في الأيام المقبلة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T10:44+0000
2022-09-18T10:44+0000
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ونشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في براغ بيانا رسميا وجاء فيه: "هذه الخطوة كانت بمثابة دعم سافر للقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وتعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة الصين وسلامة أراضيها وللقواعد الأساسية للعلاقات الدولية والالتزامات السياسية الثنائية".وأكدت البعثة الدبلوماسية الصينية في براغ أن بكين قدمت انتقادا رسميا لنشاطات براغ.وسيصل وفد من 14 شخصا برئاسة السناتور والرئيس السابق لأكاديمية العلوم التشيكية غيري دراغوس، إلى تايوان في 18 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يلتقي دراغوس برئيس تايوان تساي إنغ ون.
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العالم

الصين تتهم جمهورية التشيك بانتهاك سيادتها

10:44 GMT 18.09.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعلنت السفارة الصينية في براغ، اليوم الأحد، أن جمهورية التشيك ستنتهك سيادة الصين في حال أقدم الوفد التشيكي على زيارة جزيرة تايوان في الأيام المقبلة.
ونشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في براغ بيانا رسميا وجاء فيه: "هذه الخطوة كانت بمثابة دعم سافر للقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وتعد انتهاكا خطيرا لسيادة دولة الصين وسلامة أراضيها وللقواعد الأساسية للعلاقات الدولية والالتزامات السياسية الثنائية".
وأكدت البعثة الدبلوماسية الصينية في براغ أن بكين قدمت انتقادا رسميا لنشاطات براغ.
وسيصل وفد من 14 شخصا برئاسة السناتور والرئيس السابق لأكاديمية العلوم التشيكية غيري دراغوس، إلى تايوان في 18 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يلتقي دراغوس برئيس تايوان تساي إنغ ون.
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