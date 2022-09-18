https://sputnikarabic.ae/20220918/الصين-ترفع-حيازاتها-من-سندات-الخزانة-الأمريكية-لأول-مرة-في-8-أشهر-1067907585.html

الصين ترفع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة في 8 أشهر

الصين ترفع حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة في 8 أشهر

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية، هذا الأسبوع، أن حيازة الصين من سندات الخزانة زادت في يوليو/ تموز للمرة الأولى خلال ثمانية أشهر، فيما خفضت اليابان... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T15:55+0000

2022-09-18T15:55+0000

2022-09-18T15:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

اقتصاد

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ارتفعت حيازة سندات الخزانة الأمريكية في الصين إلى 970 مليار دولار في يوليو، من 967.8 مليار دولار في يونيو/ حزيران، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار عام 2010 عندما كان لديها 843.7 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".في شهر يوليو الماضي، كشفت البيانات عن انخفاض حيازات الصين من الديون الأمريكية إلى ما دون تريليون دولار لأول مرة منذ 12 عاما وسط ارتفاع أسعار الفائدة التي جعلت سندات الخزانة أقل جاذبية.من ناحية أخرى، خفضت اليابان حيازاتها من سندات الخزانة إلى 1.234 تريليون دولار في يوليو من 1.236 تريليون دولار في الشهر السابق، لكن لا تزال اليابان أكبر حائز للسندات الحكومية الأمريكية خارج الولايات المتحدة.كان الانخفاض في حيازات اليابان متماشيا إلى حد ما مع التحركات في سوق العملات. تماسك الين في يوليو مقابل الدولار، حيث أنهى الشهر عند 131.6 ين للدولار، ارتفاعا من 135.22 ين في البداية.أدى الانخفاض الحاد للين مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة احتمالية تدخل اليابان في السوق لدعم العملة المحلية. منذ بداية عام 2022، انخفض الين بنسبة 19.5% مقابل الدولار.بشكل عام، ارتفعت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة إلى 7.501 تريليون دولار في يوليو من 7.430 تريليون في يونيو.في فئات الأصول الأخرى، باع الأجانب الأسهم الأمريكية في يوليو للشهر السابع على التوالي بقيمة 60.32 مليار دولار، مقارنة بالتدفقات الخارجة البالغة 25.36 مليار دولار في يونيو. كان التدفق الخارج في يوليو هو الأكبر منذ مارس/ آذار.

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