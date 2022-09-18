https://sputnikarabic.ae/20220918/الكرملين-روسيا-والصين-لا-تسعيان-لحكم-العالم-بأسره-وأمريكا-مصدر-الاستفزازات-1067892528.html
الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره... وأمريكا "مصدر الاستفزازات"
الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره... وأمريكا "مصدر الاستفزازات"
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن روسيا والصين لا تسعيان في سبيل حكم العالم بأسره، بخلاف دول أخرى. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:21+0000
2022-09-18T09:21+0000
2022-09-18T09:21+0000
الكرملين
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103762/49/1037624961_0:248:2760:1801_1920x0_80_0_0_c0040273d513af9c4b26034673031f46.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "من خلال إدراكهما لعلاقاتهما الثنائية، فإن روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره، نحن نعلم أن هناك دولًا أخرى لديها مثل هذا الاتجاه".واعتبر بيسكوف أن الولايات المتحدة تعد مصدرا للتصرفات "الاستفزازية" وروسيا والصين متقاربتان في هذا التقييم.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 5 أغسطس/آب في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، إن محاولات الولايات المتحدة "لتمديد هيمنتها" إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة".وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان".
https://sputnikarabic.ae/20220917/الكرملين-يوضح-إمكانية-استخدام-الأسلحة-النووية-في-أوكرانيا-1067855414.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103762/49/1037624961_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_35f21427f3da7b497f409963becb3039.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره... وأمريكا "مصدر الاستفزازات"
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن روسيا والصين لا تسعيان في سبيل حكم العالم بأسره، بخلاف دول أخرى.
وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "من خلال إدراكهما لعلاقاتهما الثنائية، فإن روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره، نحن نعلم أن هناك دولًا أخرى لديها مثل هذا الاتجاه".
واعتبر بيسكوف أن الولايات المتحدة تعد مصدرا للتصرفات "الاستفزازية" وروسيا والصين متقاربتان في هذا التقييم.
وتحدث بيسكوف عن موقف روسيا والصين من تصرفات الولايات المتحدة: هناك تشابه مطلق في المواقف تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية والتي مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم جواز مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 5 أغسطس/آب في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، إن محاولات الولايات المتحدة "لتمديد هيمنتها" إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة".
وقال لافروف
: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان".