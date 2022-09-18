https://sputnikarabic.ae/20220918/الكويت-تعتزم-زيادة-إنتاجها-من-الغاز-إلى-مليار-قدم-مكعب-يوميا-1067900256.html

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميا

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز إلى مليار قدم مكعب يوميا

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، اليوم الأحد، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مليار قدم مكعب يومياً، مقابل أكثر من 500... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T12:55+0000

2022-09-18T12:55+0000

2022-09-18T12:55+0000

الكويت

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الصباح قوله على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض مصنّعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، "إننا في الكويت نعمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة الطلب العالمي المتزايد"، مشيرا إلى أن "حجم إنتاج الغاز الحر أكثر من 500 مليون قدم مكعب والمستهدف الوصول إلى مليار قدم مكعب".وأكد المسؤول الكويتي أن "خططنا الاستراتيجية لزيادة إنتاج الغاز في الكويت تستهدف بلوغ مليار قدم مكعب، ولدينا منشآت لاستيراد الغاز أكبر من احتياجاتنا، وننظر الآن في كيفية استخدام هذه القدرة لزيادة إيرادات الكويت".وأوضح أن "ردة فعل مستهلكي الغاز في أوروبا على نقص الإمدادات والارتفاع الهائل في أسعار الغاز أثبتت بلا شك مدى اعتماد العالم على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لتوليد الطاقة والتدفئة".وأشار الصباح إلى أنه "من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الغاز اليوم هي عدم القدرة على التنبؤ بالعرض والطلب، لا سيما في ضوء الانكماش الاقتصادي المحتمل والتوازنات الجيوسياسية سريعة التغير".ولفت إلى أنه "على الرغم من نمو صناعة الغاز الطبيعي، إلا أنها تواجه منافسة متزايدة من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهذا التحول هو تحدٍ رئيسيٍ آخر يتعين علينا التعامل معه بجد، كما لا تزال التحديات الأخرى المعروفة التي تواجه صناعة الغاز من حيث استكشاف وتطوير حقول الغاز، وسائل نقل وتوزيع الغاز، فضلاً عن إجراءات ضمان سلامة وصلاحية البنية التحتية للغاز، وهي تحديات ذات أهمية قصوى".جدير بالذكر أن هذه المساعي من الكويت لزيادة إنتاجها من الغاز تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمة نقص الطاقة، خاصة في أوروبا التي تواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ في ظل المحاولات الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.

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