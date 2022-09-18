https://sputnikarabic.ae/20220918/المؤشر-العام-لبورصة-قطر-ينخفض-بنسبة-124--1067903664.html
المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%
المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%
انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بنسبة 1.24%، وهو ما يعني 164.60 نقطة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:46+0000
2022-09-18T13:46+0000
2022-09-18T13:46+0000
أخبار قطر اليوم
بورصة
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فقد سجل مؤشر بورصة قطر العام، انخفاضا بـ/164.60/ نقطة، وهو ما يسجل نسبة 1.24%، ووصل إلى 13 ألفا و079.13 نقطة.وفي تفاصيل جلسة التداول اليوم الأحد، تم تداول 146 مليونا و098 ألفا و726 سهما، مسجلة.وتصل قيمة هذه الأسهم إلى 532 مليونا و906 آلاف و625.265 ريال قطري، وذلك من خلال 9082 صفقة في جميع القطاعات داخل البورصة.طالع أيضا: بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, بورصة
المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%
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انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بنسبة 1.24%، وهو ما يعني 164.60 نقطة.
ووفقا لجريدة
الشرق القطرية، فقد سجل مؤشر بورصة قطر العام، انخفاضا بـ/164.60/ نقطة، وهو ما يسجل نسبة 1.24%، ووصل إلى 13 ألفا و079.13 نقطة.
وفي تفاصيل جلسة التداول اليوم الأحد، تم تداول
146 مليونا و098 ألفا و726 سهما، مسجلة.
وتصل قيمة هذه الأسهم إلى 532 مليونا و906 آلاف و625.265 ريال قطري، وذلك من خلال 9082 صفقة في جميع
القطاعات داخل البورصة.