عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/المؤشر-العام-لبورصة-قطر-ينخفض-بنسبة-124--1067903664.html
المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%
المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%
انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بنسبة 1.24%، وهو ما يعني 164.60 نقطة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:46+0000
2022-09-18T13:46+0000
أخبار قطر اليوم
بورصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_8b2ce49d7ef916f7ebe226848cf5ab34.jpg
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فقد سجل مؤشر بورصة قطر العام، انخفاضا بـ/164.60/ نقطة، وهو ما يسجل نسبة 1.24%، ووصل إلى 13 ألفا و079.13 نقطة.وفي تفاصيل جلسة التداول اليوم الأحد، تم تداول 146 مليونا و098 ألفا و726 سهما، مسجلة.وتصل قيمة هذه الأسهم إلى 532 مليونا و906 آلاف و625.265 ريال قطري، وذلك من خلال 9082 صفقة في جميع القطاعات داخل البورصة.طالع أيضا: بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103797/03/1037970385_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_094a15c2e52df97c38947fdf09739eee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, بورصة
أخبار قطر اليوم, بورصة

المؤشر العام لبورصة قطر ينخفض بنسبة 1.24%

13:46 GMT 18.09.2022
© CC0بورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© CC0
تابعنا عبرTelegram
انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بنسبة 1.24%، وهو ما يعني 164.60 نقطة.
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فقد سجل مؤشر بورصة قطر العام، انخفاضا بـ/164.60/ نقطة، وهو ما يسجل نسبة 1.24%، ووصل إلى 13 ألفا و079.13 نقطة.
وفي تفاصيل جلسة التداول اليوم الأحد، تم تداول 146 مليونا و098 ألفا و726 سهما، مسجلة.
وتصل قيمة هذه الأسهم إلى 532 مليونا و906 آلاف و625.265 ريال قطري، وذلك من خلال 9082 صفقة في جميع القطاعات داخل البورصة.
طالع أيضا: بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала