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https://sputnikarabic.ae/20220918/باتروشيف-يعقد-مشاورات-أمنية-روسية-صينية-في-بكين-1067888897.html
باتروشيف يعقد مشاورات أمنية روسية صينية في بكين
باتروشيف يعقد مشاورات أمنية روسية صينية في بكين
أفادت الدائرة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي، صباح اليوم الأحد، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيزور الصين ويجري مشاورات روسية صينية حول مختلف... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T06:15+0000
2022-09-18T06:15+0000
روسيا
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وأصدرت الدائرة بيانا رسميا وجاء فيه: "سيعقد نيكولاي باتروشيف مشاورات روسية صينية حول الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي".وأضاف البيان: "كما ستعقد كذلك مشاورات روسية صينية حول الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المركزي جيو شينغكون".ويعقد باتروشيف بانتظام اجتماعات مع زملائه الصينيين، يناقشون خلالها التعاون بين موسكو وبكين في قضايا الساعة للأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.
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روسيا
روسيا

باتروشيف يعقد مشاورات أمنية روسية صينية في بكين

06:15 GMT 18.09.2022
© Host photo agency brics-russia2020.ru / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Host photo agency brics-russia2020.ru
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أفادت الدائرة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي، صباح اليوم الأحد، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيزور الصين ويجري مشاورات روسية صينية حول مختلف جوانب الأمن المشتركة.
وأصدرت الدائرة بيانا رسميا وجاء فيه: "سيعقد نيكولاي باتروشيف مشاورات روسية صينية حول الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي".
وأضاف البيان: "كما ستعقد كذلك مشاورات روسية صينية حول الأمن العام والعدالة والقانون والنظام مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المركزي جيو شينغكون".
ويعقد باتروشيف بانتظام اجتماعات مع زملائه الصينيين، يناقشون خلالها التعاون بين موسكو وبكين في قضايا الساعة للأمن الإقليمي والعالمي والمواجهة المشتركة مع مختلف التحديات والتهديدات.
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