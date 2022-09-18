https://sputnikarabic.ae/20220918/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-الرئيسين-الطاجيكي-والقرغيزي-الاشتباكات-الحدودية-بينهما-ويدعو-إلى-تجنب-التصعيد-1067896156.html
بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد
بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيسين، الطاجيكي صدير جاباروف والقرغيزي إمام علي رحمن الوضع على الحدود بين قرغيزستان... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:06+0000
2022-09-18T11:06+0000
2022-09-18T11:06+0000
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روسيا, العالم
بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيسين، الطاجيكي صدير جاباروف والقرغيزي إمام علي رحمن الوضع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.