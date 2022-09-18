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https://sputnikarabic.ae/20220918/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-الرئيسين-الطاجيكي-والقرغيزي-الاشتباكات-الحدودية-بينهما-ويدعو-إلى-تجنب-التصعيد-1067896156.html
بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد
بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيسين، الطاجيكي صدير جاباروف والقرغيزي إمام علي رحمن الوضع على الحدود بين قرغيزستان... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
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بوتين يبحث هاتفيا مع الرئيسين الطاجيكي والقرغيزي الاشتباكات الحدودية بينهما ويدعو إلى تجنب التصعيد

11:06 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Aleksander Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيسين، الطاجيكي صدير جاباروف والقرغيزي إمام علي رحمن الوضع على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.
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