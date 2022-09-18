https://sputnikarabic.ae/20220918/بوليانسكي-أمريكا-تستخدم-تأشيراتها-كفلتر-لمنع-روسيا-من-الحضور-في-الأمم-المتحدة-1067890940.html
بوليانسكي: أمريكا تستخدم تأشيراتها "كفلتر" لمنع روسيا من الحضور في الأمم المتحدة
بوليانسكي: أمريكا تستخدم تأشيراتها "كفلتر" لمنع روسيا من الحضور في الأمم المتحدة
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتعرض... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:03+0000
2022-09-18T08:03+0000
2022-09-18T08:03+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الدبلوماسي فإننا نتحدث عن هيمنة ممثلي الدول الغربية "على قيادة المسؤولين الدوليين".وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا ومعظم الدول النامية تكافح مع هذه المشكلة لفترة طويلة، لكن التقدم بطيء، والتوزيع الجغرافي للوظائف مرتبط بحجم المساهمات، ولا توجد حلول سريعة هنا".وأضاف دميتري بوليانسكي في مقابلة لـ"سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة تستخدم إصدار التأشيرات كمنقح لدبلوماسيي الدول التي تنتهج سياسة مستقلة.وأشار الدبلوماسي إلى أن الدورة السابعة والسبعين الحالية للجمعية العامة لا تقتصر على أسبوع واحد رفيع المستوى 20-26 سبتمبر/أيلول.وأردف بوليانسكي: "ستُعقد العديد من الأحداث الأخرى من خلال الأمم المتحدة للعام القادم بأكمله، وفي إطار الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تستطع أي من هذه الاجتماعات تقريبًا الاستغناء عن الصعوبات المصطنعة التي تخلقها السلطات الأمريكية".ووفقا له، فإن العديد من المندوبين إما رفضت تأشيرات دخولهم أو تم منحهم إياها في وقت متأخر لدرجة أن المشاركة في الحدث فقدت كل معنى.وأشار أيضًا إلى أنه وفقًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، فإن أسرع إصدار للتأشيرات لأي شخص يسافر لحضور الأحداث تحت رعاية المنظمة العالمية هو مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة للمقر.وقال الدبلوماسي: إن "مندوبين من موسكو ودبلوماسيين من البعثة الدائمة في نيويورك وحتى موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة من بين المواطنين الروس يعانون من مثل هذه السياسة الأمريكية".
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
بوليانسكي: أمريكا تستخدم تأشيراتها "كفلتر" لمنع روسيا من الحضور في الأمم المتحدة
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتعرض لضغوط شديدة من الدول الغربية.
وبحسب الدبلوماسي فإننا نتحدث عن هيمنة ممثلي الدول الغربية "على قيادة المسؤولين الدوليين".
وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا ومعظم الدول النامية تكافح مع هذه المشكلة لفترة طويلة، لكن التقدم بطيء، والتوزيع الجغرافي للوظائف مرتبط بحجم المساهمات، ولا توجد حلول سريعة هنا".
وفي هذا الصدد، يتعرض الأمين العام للأمم المتحدة لضغوط هائلة من الدول الغربية التي بالإضافة إلى تعزيز أجندتها غير المتوازنة من خلال الموظفين، لا تتردد في الضغط على الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال الأمين العام، بمساهماتها الطوعية، أحجام منها قابلة للمقارنة مع الأحجام الإلزامية.
وأضاف دميتري بوليانسكي في مقابلة لـ"سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة تستخدم إصدار التأشيرات كمنقح لدبلوماسيي الدول التي تنتهج سياسة مستقلة.
تستخدم واشنطن بشكل علني إصدار التأشيرات "كفلتر" لمنع ليس فقط الروس من دخول منصة الأمم المتحدة، ولكن ممثلي مجموعة كاملة من الدول يكمن ذنبهم فقط في الرغبة في اتباع سياسة سيادية ومستقلة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الدورة السابعة والسبعين الحالية للجمعية العامة لا تقتصر على أسبوع واحد رفيع المستوى 20-26 سبتمبر/أيلول.
وأردف بوليانسكي: "ستُعقد العديد من الأحداث الأخرى من خلال الأمم المتحدة للعام القادم بأكمله، وفي إطار الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تستطع أي من هذه الاجتماعات تقريبًا الاستغناء عن الصعوبات المصطنعة التي تخلقها السلطات الأمريكية".
ووفقا له، فإن العديد من المندوبين إما رفضت تأشيرات دخولهم أو تم منحهم إياها في وقت متأخر لدرجة أن المشاركة في الحدث فقدت كل معنى.
كانت هناك أيضًا حالات فظيعة، بسبب الإجراءات غير المقبولة من قبل الولايات المتحدة، حيث ظل وفد بكامله بدون تأشيرات، وآخر مثال على هذا النوع هو تعطيل مشاركة وفد برئاسة وزير الشؤون الداخلية في روسيا فلاديمير كولوكولتسيف في القمة الثالثة لرؤساء أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشار أيضًا إلى أنه وفقًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، فإن أسرع إصدار للتأشيرات لأي شخص يسافر لحضور الأحداث تحت رعاية المنظمة العالمية هو مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة للمقر.
"تؤكد هذه الوثيقة على وجه التحديد أنه يجب الوفاء بهذا الالتزام بغض النظر عن حالة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدولة التي تطلب التأشيرة، وبالتالي، فإن تصرفات السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالمندوبين الروس تعد انتهاكًا صارخًا وواضحًا، وشدد بوليانسكي على أن أحكام الاتفاقية ذات طبيعة منهجية وإرشادية ".
وقال الدبلوماسي: إن "مندوبين من موسكو
ودبلوماسيين من البعثة الدائمة في نيويورك وحتى موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة من بين المواطنين الروس يعانون من مثل هذه السياسة الأمريكية".