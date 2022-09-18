https://sputnikarabic.ae/20220918/بوليانسكي-أمريكا-تستخدم-تأشيراتها-كفلتر-لمنع-روسيا-من-الحضور-في-الأمم-المتحدة-1067890940.html

بوليانسكي: أمريكا تستخدم تأشيراتها "كفلتر" لمنع روسيا من الحضور في الأمم المتحدة

بوليانسكي: أمريكا تستخدم تأشيراتها "كفلتر" لمنع روسيا من الحضور في الأمم المتحدة

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتعرض... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T08:03+0000

2022-09-18T08:03+0000

2022-09-18T08:03+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب الدبلوماسي فإننا نتحدث عن هيمنة ممثلي الدول الغربية "على قيادة المسؤولين الدوليين".وأشار بوليانسكي إلى أن "روسيا ومعظم الدول النامية تكافح مع هذه المشكلة لفترة طويلة، لكن التقدم بطيء، والتوزيع الجغرافي للوظائف مرتبط بحجم المساهمات، ولا توجد حلول سريعة هنا".وأضاف دميتري بوليانسكي في مقابلة لـ"سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة تستخدم إصدار التأشيرات كمنقح لدبلوماسيي الدول التي تنتهج سياسة مستقلة.وأشار الدبلوماسي إلى أن الدورة السابعة والسبعين الحالية للجمعية العامة لا تقتصر على أسبوع واحد رفيع المستوى 20-26 سبتمبر/أيلول.وأردف بوليانسكي: "ستُعقد العديد من الأحداث الأخرى من خلال الأمم المتحدة للعام القادم بأكمله، وفي إطار الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تستطع أي من هذه الاجتماعات تقريبًا الاستغناء عن الصعوبات المصطنعة التي تخلقها السلطات الأمريكية".ووفقا له، فإن العديد من المندوبين إما رفضت تأشيرات دخولهم أو تم منحهم إياها في وقت متأخر لدرجة أن المشاركة في الحدث فقدت كل معنى.وأشار أيضًا إلى أنه وفقًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، فإن أسرع إصدار للتأشيرات لأي شخص يسافر لحضور الأحداث تحت رعاية المنظمة العالمية هو مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة للمقر.وقال الدبلوماسي: إن "مندوبين من موسكو ودبلوماسيين من البعثة الدائمة في نيويورك وحتى موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة من بين المواطنين الروس يعانون من مثل هذه السياسة الأمريكية".

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